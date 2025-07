Yanina Latorre argumentó con contundencia por qué apuesta a la pareja con Diego Latorre, luego de que Fernanda Iglesias filtrar una presunta infidelidad del exfutbolista.

“Cada uno se entiende con el marido como quiere. Después de 30 años de casados, la vida es una familia armónica, un compañerismo. Yo hago, vos hacés. Y no estoy hablando de una pareja abierta. Cada uno vive como puede”, dijo la panelista en LAM.

Seria, Yanina continuó: “Para mí es mucho más importante el viaje, el compañerismo, la charla. Hay cosas que no mirás, que te hacés la boluda, que se hace el boludo. Son 31 años, tengo 56. La vida no es una utopía”.

“Cada uno se entiende como quiere con el marido. Fernanda no decide cómo seguimos. Cada uno pacta acuerdos. Y esto lo voy a seguir diciendo, que me diga algo que haya hecho yo. En esta no hice nada”, afirmó Latorre.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

YANINA LATORRE ARGUMENTÓ POR QUÉ SIGUE EN PAREJA CON DIEGO

Ángel de Brito: -¿Qué te pasa a vos con Diego?

Yanina Latorre: -Nada, cero, ni le pregunté. Está de viaje.

Ángel: -Pero ¿qué te pasa con esto de que te ponen “cornuda” todo el tiempo, que “tu marido…“?

Yanina: -No me pasa nada. Seguimos en una sociedad machista. Y, primero, no saben si soy cornuda, o no, porque no saben cómo nosotros vivimos.

Diego y Yanina Latorre (Foto: Movilpress)

Ángel: -Te dicen “te interesa la guita y nada más”.

Yanina: -No, yo gano mucha guita, Ángel. Me va muy bien y no necesito a nadie para que me mantenga.

Yo vivo con Diego porque nosotros la pasamos bien juntos. Nos gusta estar juntos. Tenemos nuestros espacios. A mí no me gustan las relaciones simbióticas. Él no me controla, yo no lo controlo. Viajamos, compartimos. Criamos muy bien a nuestros hijos.

Ángel: -¿Qué es lo que te une a Diego?

Yanina: -La familia. El proyecto de vida, que es lo que no tiene Fernanda, que está sola y enmarañada. Yo tengo una muy linda familia y muy armónica. A nuestro modo nos entendemos. No considero que me haya hecho algo, ni que yo le haya hecho algo.

