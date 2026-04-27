Rocío Marengo volvió a quedar en el centro de la escena luego de reactivar su histórica tensión con Karina Mazzocco. Esta vez, el nuevo capítulo del enfrentamiento tuvo como eje el rating televisivo y un explosivo mensaje publicado en redes sociales.

La información fue dada a conocer por Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde aseguró que la rivalidad entre ambas figuras volvió a encenderse.

Rocío Marengo en Todo cocinado.

EL FUERTE MENSAJE DE ROCÍO MARENGO

“Todo cocinado pone en el horno a Mazzocco. A un mes de nuestro debut le soplamos la nuca y muchas veces le ganamos. Competencia sana y motivadora. Aguante la TV”.

No es la primera vez que ambas protagonistas se enfrentan públicamente. Durante 2025 ya habían protagonizado varios cruces mediáticos, cuando Marengo cuestionó con dureza al programa de Mazzocco.