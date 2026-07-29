Mientras sigue en el centro de la escena por su relación con Mauro Icardi y el conflicto que mantiene el futbolista con Wanda Nara, Eugenia “la China” Suárez volvió a correrse por un momento de la polémica para enfocarse en lo más importante: el cumpleaños de Amancio, el hijo que tuvo con Benjamín Vicuña.

A través de sus historias de Instagram, la actriz mostró la intimidad del espectacular festejo que organizó para celebrar los 6 años del pequeño, con una temática totalmente inspirada en la Selección Argentina y Lionel Messi.

"Mi vida por verte feliz“, escribió la China junto a un collage de imágenes en el que se ve a Amancio disfrutando de cada rincón de la fiesta. Entre las atracciones más llamativas hubo muñecos gigantes de Lionel Messi y Diego Maradona, una enorme cancha inflable con los colores de la Argentina, un aro de básquet personalizado, un autito eléctrico para recorrer el jardín y hasta una máquina de peluches repleta de muñecos del capitán de la Scaloneta.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

La decoración también siguió el mismo concepto futbolero: el candy bar estuvo ambientado con pelotas, trofeos y los colores celeste y blanco, mientras que la torta de varios pisos lució detalles de fútbol y el nombre del cumpleañero en el centro de la escenografía.

En otra de las postales, la actriz posó junto a sus tres hijos alrededor de la torta, rodeados por los personajes gigantes de Messi y Maradona. Al finalizar la jornada, la China resumió el emotivo encuentro familiar con un mensaje que reflejó su felicidad: "Gracias a todos por venir. Fue un día perfecto“.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Así, en medio del revuelo mediático que la rodea por su presente con Icardi y la batalla judicial y mediática que involucra a Wanda, la actriz eligió poner el foco en una fecha muy especial y compartir con sus seguidores la alegría del inolvidable cumpleaños de Amancio.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

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WANDA NARA EXPLOTÓ CONTRA MAURO ICARDI POR IR AL CUMPLEAÑOS DEL HIJO DE LA CHINA SUÁREZ: “ODIÁS A LA MADRE, CASTIGÁS A TUS HIJAS”

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a escalar en las últimas horas luego de que la empresaria utilizara sus redes sociales para lanzar un duro descargo contra el futbolista. Esta vez, el eje de su crítica estuvo puesto en la presencia del delantero en un cumpleaños infantil (en referencia a Amancio, el hijo que Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña), mientras, según aseguró, las hijas que tienen en común atraviesan un delicado momento.

A través de sus historias de Instagram, Wanda hizo referencia al festejo del niño de 6 años donde Icardi sería uno de los invitados. La conductora cuestionó con dureza esa situación y la contrastó con el presente de las menores: "Mientras Mauro está de cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo. Están pidiendo volver al colegio el 3 de agosto“, escribió en una de sus publicaciones, dejando en claro su malestar por la decisión del futbolista.

En el mismo mensaje, Wanda expresó su deseo de que las niñas puedan regresar junto a su familia y lanzó una fuerte acusación contra su expareja: "Confío en que pronto vuelvan a casa con sus hermanos. Odiás a la madre, castigás a tus hijas“.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Lejos de dar por terminado el tema, minutos después compartió un segundo descargo en el que volvió a insistir sobre la situación familiar y cuestionó las decisiones de Icardi: “Mis hijas quieren volver. Sus hermanos también. El colegio las espera”, escribió.

Además, recordó que tanto ella como el delantero se encuentran actualmente en la Argentina y volvió a plantear interrogantes sobre la postura del futbolista respecto al futuro de las menores: “El padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país. ¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar? Deberíamos estar en Turquía, según él, pero ni él está en Turquía. ¿Por qué odia tanto el país donde nació?”, expresó.

Para cerrar, Wanda aseguró que sus hijas le piden a Icardi que firme la documentación necesaria para que puedan viajar y concluyó con una nueva acusación: “No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas pidiéndole que les firme el pasaporte. Si no nos hubieran robado, estaríamos ya en Argentina. ¿Quién ayuda a mis hijas?”, concluyó.