Luego de aterrizar en la Argentina junto a Eugenia “la China” Suárez y evitar cualquier declaración sobre el conflicto judicial con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a hacer ruido, pero esta vez desde sus redes sociales.

El futbolista compartió una sugerente historia de Instagram con una producción de fotos de la actriz en lencería negra y un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta al clima de tensión que se vive con su ex.

Sobre las imágenes en blanco y negro, en las que se ve a la China posando recostada sobre una cama, Icardi escribió un contundente: “TE AMO”, acompañado por un emoji de corazones. Además, etiquetó la cuenta de Instagram de la actriz.

El posteo de Mauro Icardi con sensuales fotos de la China Suárez. Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

El gesto llegó apenas horas después de que la pareja regresara al país tras su viaje por Milán, ciudad donde también se encontraba Wanda Nara junto a las dos hijas que tiene con el delantero.

El viaje quedó envuelto en polémica luego de que Wanda asegurara públicamente que Icardi no se acercó a ver a las niñas durante su estadía en Italia, pese a encontrarse en la misma ciudad. A eso se sumó el reciente conflicto por la firma de la documentación necesaria para tramitar los nuevos pasaportes de las menores.

En ese contexto, el romántico posteo de Icardi no pasó inadvertido. Mientras evita responder las preguntas de la prensa sobre la disputa judicial y las declaraciones de su ex, el jugador volvió a dejar en claro que su prioridad pública sigue siendo mostrar el gran momento que atraviesa con la China Suárez.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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SE FILTRÓ LA MILLONARIA MULTA QUE WANDA NARA LE HABRÍA FIJADO A MAURO ICARDI

El enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que trascendiera una resolución que podría complicar seriamente al futbolista si no cumple con una orden vinculada a sus hijas.

Todo comenzó después de que Wanda acusara públicamente a Icardi de negarse a firmar la documentación necesaria para tramitar los nuevos pasaportes de las nenas, documentos que debieron volver a gestionarse tras el robo que sufrió la familia en Milán, donde cuatro delincuentes se llevaron esos papeles.

Ahora, se conoció que la Justicia habría intimado al delantero a completar y firmar el formulario correspondiente “con carácter urgente y dentro de las 24 horas”. Además, deberá remitir esa documentación junto con una fotocopia de su pasaporte para que sea enviada a Wanda Nara.

Foto: X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

La información fue difundida por la periodista Naiara Vecchio, quien escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “La Justicia intima a Mauro Icardi a firmar para nuevos pasaportes de sus hijas con Wanda Nara sino lo multará con la prohibición de salida de Argentina y multa de 200 millones de pesos”.

El dato que más repercusión generó fue el apercibimiento económico que figura en el expediente. Según el texto de la resolución, en caso de incumplimiento, el futbolista podría recibir una multa de $200 millones, además de quedar expuesto a la aplicación de medidas aún más severas.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

“Todo ello, bajo apercibimiento de imponer una multa que fijo en la suma de pesos doscientos millones ($200.000.000) a la parte incumplidora y a favor de la contraria, y de evaluar el dictado de medidas más severas”, señala el escrito judicial.

Por otra parte, la resolución también establece obligaciones para Wanda Nara. Una vez que reciba el formulario firmado, deberá acreditar dentro de las 24 horas haber realizado las gestiones correspondientes para avanzar con el trámite de los nuevos pasaportes de sus hijas.

De esta manera, el conflicto entre la empresaria y el jugador vuelve a escalar en el plano judicial, mientras continúa la disputa que mantienen desde su separación y que sigue sumando nuevos episodios.