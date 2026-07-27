Wanda Nara volvió a referirse al robo que sufrió en su casa de Milán y decidió publicar un documento clave para aclarar las versiones que circularon en los últimos días sobre la denuncia presentada ante la Justicia italiana.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria compartió una foto del acta oficial con el título: “Una de las denuncias realizadas por mi mamá”, en referencia a la presentación que hizo Nora Colosimo luego del violento episodio ocurrido en la vivienda familiar.

La publicación llegó después de que se generaran distintas especulaciones sobre si Wanda había denunciado o no el hecho ante la Justicia. Con esta imagen, la conductora buscó despejar las dudas y mostrar que existió una presentación formal por el robo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

En el documento, que corresponde a la Stazione di Galliate de los Carabinieri de Italia, se detalla la denuncia por un “furto in abitazione” (robo en vivienda) y se describen las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La empresaria ya había compartido previamente imágenes de las cámaras de seguridad de la casa y revelado que sus hijos estaban dentro de la propiedad mientras los delincuentes ingresaban al lugar sin que ellos advirtieran lo que estaba sucediendo.

Ahora, con la difusión de esta denuncia realizada por Nora Colosimo, Wanda Nara volvió a exponer públicamente el caso y dejó en claro que el episodio fue denunciado ante las autoridades italianas, en medio de las versiones que ponían en duda la existencia de esa presentación judicial.

Nora Colosimo y el robo en la casa de Wanda Nara en Milán. Crédito Instagram

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WANDA NARA MOSTRÓ EL IMPACTANTE VIDEO DEL ROBO EN SU CASA DE MILÁN MIENTRAS SUS HIJOS ESTABAN ADENTRO: “HABÍA CUATRO PERSONAS”

Wanda Nara volvió a conmover a sus seguidores al publicar un video de las cámaras de seguridad de su casa de Milán, donde mostró el momento en el que delincuentes ingresaron a la propiedad mientras sus hijos permanecían dentro de la vivienda.

A través de sus redes sociales, la empresaria compartió una captura del registro de seguridad en la que se observa a una persona caminando por el interior de la casa durante la noche.

Sobre las imágenes, Wanda sumó un estremecedor relato que da cuenta de la gravedad de la situación: “22:34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta que había 4 personas en la casa”, escribió la conductora, dejando en evidencia que los ladrones se movían por la vivienda mientras los chicos permanecían ajenos a lo que estaba sucediendo.

Minutos más tarde, Wanda subió otra pubicación con más imágenes de las personas que ingresaron a su casa y volvió a disparar contra Mauro Icardi, el padre de sus dos nenas: “Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma, diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villerosm, al cual quieren y lloran por volver”, disparó.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@wanda_nara)

Con este posteo, Wanda decidió exponer públicamente uno de los momentos más angustiantes que atravesó a su familia, al revelar las imágenes del robo ocurrido en su casa de Milán y el peligro al que estuvieron expuestos sus hijos sin siquiera saberlo, en medio de los cruces que mantuvo tanto en la Justicia como por las redes sociales, con Mauro Icardi.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@wanda_nara)

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@wanda_nara)