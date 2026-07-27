Wanda Nara volvió a conmover a sus seguidores al publicar un video de las cámaras de seguridad de su casa de Milán, donde mostró el momento en el que delincuentes ingresaron a la propiedad mientras sus hijos permanecían dentro de la vivienda.

A través de sus redes sociales, la empresaria compartió una captura del registro de seguridad en la que se observa a una persona caminando por el interior de la casa durante la noche.

Sobre las imágenes, Wanda sumó un estremecedor relato que da cuenta de la gravedad de la situación: “22:34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta que había 4 personas en la casa”, escribió la conductora, dejando en evidencia que los ladrones se movían por la vivienda mientras los chicos permanecían ajenos a lo que estaba sucediendo.

Minutos más tarde, Wanda subió otra pubicación con más imágenes de las personas que ingresaron a su casa y volvió a disparar contra Mauro Icardi, el padre de sus dos nenas: “Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma, diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villerosm, al cual quieren y lloran por volver”, disparó.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@wanda_nara)

Con este posteo, Wanda decidió exponer públicamente uno de los momentos más angustiantes que atravesó a su familia, al revelar las imágenes del robo ocurrido en su casa de Milán y el peligro al que estuvieron expuestos sus hijos sin siquiera saberlo, en medio de los cruces que mantuvo tanto en la Justicia como por las redes sociales, con Mauro Icardi.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@wanda_nara)

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@wanda_nara)

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@wanda_nara)

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MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ HICIERON UN LLAMATIVO POSTEO DESDE ITALIA EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON WANDA NARA

En medio de la feroz disputa judicial que mantiene con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a mostrarse muy enamorado de Eugenia “la China” Suárez desde Italia, destino al que viajaron juntos días después del robo que sufrieron las hijas que el futbolista tuvo con la conductora en la casa de campo familiar de Milán.

Lejos de las polémicas, ambos compartieron postales de su romántica escapada. En una de las historias, Icardi publicó una foto de la actriz disfrutando de un exclusivo restaurante con un paisaje paradísiaco de fondo: “Un amore all’Italiana” (“Un amor a la italiana”), escribió Icardi, junto a la mención de la cuenta de la China y un emoji de la bandera de italia y otro de una corona.

Por su parte, la actriz replicó el clima de la cita con una imagen de dos copas de champagne brindando, un gesto que muchos interpretaron como una nueva demostración de que la pareja atraviesa un gran momento sentimental, pese al complejo presente familiar y judicial.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Las publicaciones no pasaron inadvertidas porque llegan en un momento especialmente delicado para Icardi. El delantero viajó a Italia acompañado por la China después del robo que sufrieron sus dos hijas en la propiedad de Milán, un hecho que volvió a poner el foco sobre el enfrentamiento legal que mantiene con Wanda Nara.

Horas atrás, Angie Balbiani reveló en Puro Show que, tras el último episodio ocurrido en la casa de campo de Milán, la situación judicial gira actualmente alrededor de la restitución internacional de las hijas que Mauro Icardi tuvo con Wanda Nara.

"Si Mauro Icardi firma para que se le otorguen esos pasaportes, la restitución internacional por la que él viene peleando hace 20 meses se cae, porque él estaría autorizando que vuelvan a la Argentina“, explicó la periodista, dejando en claro cuál sería el impacto de esa decisión.