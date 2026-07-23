Nora Colosimo volvió a hablar públicamente del conflicto que enfrenta a Wanda Nara con Mauro Icardi y fue contundente al referirse al presente del futbolista.

En una entrevista con Moria Casán en La Mañana con Moria, la mamá de la conductora aseguró que el delantero “está mal psicológicamente” y vinculó esa situación con la influencia que tendría la China Suárez en el conflicto familiar.

Nora explicó que su mayor preocupación pasa por el presente de sus nietas, quienes permanecen en Italia luego del robo que sufrió Wanda Nara en su casa de campo.

Según afirmó, Icardi todavía no firmó la documentación necesaria para que las niñas puedan regresar a la Argentina.

Moria Casán frenó a Nora Colosimo tras decir que Mauro Icardi no ama a la China Suárez

Por qué Nora Colosimo cree que Mauro Icardi está “mal psicológicamente”

Durante la charla, Nora fue consultada por la decisión del futbolista de no avanzar con los trámites y no dudó en dar su opinión.

“Él se está equivocando con las nenas al no firmarle los papeles a Wanda. Las nenas quieren volver a su casa, a su colegio, con sus amigos. Eso me duele. Sé que él está mal psicológicamente, porque un papá que tiene bien la cabeza y está enamorado y contenido no hace eso”, sostuvo.

Luego fue un paso más allá y deslizó que, si la relación con la China Suárez fuera sana, la actriz tendría otra actitud frente a la situación.

“El amor es decirle a tu pareja, si se está equivocando: ‘Andá y firmá’. No podés tener a las nenas varadas en una habitación de hotel de Milán porque tienen miedo de que ese grupo comando vuelva”, expresó.