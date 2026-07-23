En medio del fuerte conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara por la situación de sus hijas, que quedaron varadas e indocumentadas tras el robo en la casa de campo de Milán, Mauro Icardi y la China Suárez fueron vistos en el aeropuerto de España.

El momento quedó registrado en un video que compartió Gustavo Méndez en sus redes sociales este jueves, quien aseguró que la actriz y el futbolista seguirán rumbo a Italia para reencontrarse con las nenas.

En las imágenes se ve a la pareja en el aeropuerto internacional, mientras retiran sus valijas tras llegar al país europeo. El video se viralizó rápidamente porque aparece en un momento clave de la disputa legal entre el futbolista y su exesposa por sus hijas.

La China Suárez y Mauro Icardi llegarona Europa (Foto: captura de Instagram/@mecomprendezmendez)

La llegada de Icardi coincide con las versiones que indican que el delantero viajó para avanzar en cuestiones vinculadas a la causa internacional que mantiene con la empresaria y madre de sus niñas.

“Imágenes exclusivas de ellos arribando con Carry On en el aeropuerto de Bajaras, Madrid, España. Fue un viaje organizado en poco tiempo. Veremos que pasa tras la sustracción denunciada de los pasaportes de los menores”, escribió el periodista en su cuenta de Instagram.

Mauro Icardi y la China Suárez llegaron a Europa en medio del conflicto (Foto: captura de X/@SQP_oficial).

¿POR QUÉ MAURO ICARDI NO FIRMARÍA LOS DOCUMENTOS DE SUS HIJAS?

Horas antes, en Puro Show, Angie Balbiani explicó por qué, según su información, el jugador no firmaría los documentos necesarios para que sus hijas recuperen sus pasaportes y puedan regresar a la Argentina.

La panelista aseguró que el caso está atravesado por una orden de restitución internacional y sostuvo que, si Icardi firmara esa autorización, podría perjudicar el proceso judicial que impulsa en Italia.

Mientras tanto, el video de Mauro Icardi y la China Suárez retirando sus valijas en el aeropuerto volvió a poner a la pareja en el centro de la escena.

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