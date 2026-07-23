Paula Chaves se tomó un merecido descanso junto a su pareja, Pedro Alfonso, y sus tres hijos —Olivia, Baltazar y Filipa— en las paradisíacas playas de El Salvador y compartió cada detalle con sus seguidores. Tras finalizar una etapa profesional laboral en el streaming, eligió un destino tropical rodeado de naturaleza pura para recargar energías.

La primera pista de este viaje quedó registrada en sus redes sociales con una impresionante vista aérea desde Playa El Tunco, un rincón costero de La Libertad famoso entre los amantes del surf por la consistencia de sus olas.

El itinerario familiar combinó postales de relajación absoluta con divertidas actividades en la arena y el océano Pacífico. En una de las publicaciones más comentadas de su feed, se puede ver a los cinco integrantes disfrutando de una piscina con vista al mar, rodeados de frondosa vegetación.

El destino que eligió la familia para sus vacaciones en El Salvador. Crédito: Instagram

Lo que comenzó como una foto tradicional terminó transformándose en un divertido video espontáneo lleno de risas y juegos en el agua, reflejando el clima distendido que marcó cada día del viaje.

LA LLEGADA A EL TUNCO Y LOS PRIMEROS POSTEOS

La primera señal del destino llegó a través de una story con el geotag de Playa El Tunco, en el departamento de La Libertad, mostrando una vista aérea del complejo rodeado de vegetación tropical y el océano Pacífico de fondo.

Ese mismo escenario fue el que después ocupó el primer posteo del feed: los cinco integrantes de la familia en la pileta, con Pedro en el centro y los chicos alrededor.

Paula Chaves compartió un video de las vacaciones familiares en Playa El Tunco, junto a Pedro Alfonso y sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa disfrutando de la pileta con el mar de fondo, mientras Baltazar se animaba a practicar surf en una de las playas más elegidas por los surfistas de la región. Fuente: Instagram @pauchaves

Lo que arrancó como una pose terminó en risas y un salpicón espontáneo apenas se dieron cuenta de que estaban siendo filmados.

Baltazar, el hijo del medio, fue el protagonista de otro de los videos más comentados: se lo vio practicando surf con el atardecer como telón de fondo. Pedro no se quedó afuera y se sumó a la clase con los instructores del lugar, mientras Paula documentaba la escena y aprovechaba para hacerle una broma, fingiendo sacarle fotos “de producción”.

PUPUSAS Y SABORES LOCALES, PROTAGONISTAS DEL VIAJE

La comida típica salvadoreña también tuvo su lugar en el registro. Una de las fotos mostró de cerca una fuente de pupusas recién hechas, con el relleno de queso derretido asomando entre la masa de maíz.

Paula Chaves y su familia en la pileta del complejo en Playa El Tunco, El Salvador. Crédito: Instagram @pauchaves

El plato, uno de los más representativos de la gastronomía local, apareció sin mayores explicaciones, como una postal más de la rutina del viaje.

Entre toma y toma, Paula también dejó ver los momentos de pausa total:

Paula Chaves, familia y puesta de sol en Playa El Tunco. Crédito: Instagram @pauchaves

una story la mostró en familia y una puesta de sol, con el mar turquesa de fondo, en una de las escenas más festejadas de todo el álbum familiar.

LOS LOOKS DE PAULA CHAVES EN LA PLAYA

En cuanto a estilo, la conductora apostó por un body negro de tirantes finos combinado con una falda corta a cuadros en verde y beige, que completó con choker negro, aros argolla dorados y anteojos envolventes de lentes ámbar.

Paula Chaves junto a la escalera de piedra del complejo. Crédito: Instagram @pauchaves

Ese conjunto apareció en una selfie tomada desde el auto, entre traslados, y también en distintas fotos junto a la escalera de piedra del complejo, decorada con una tabla de surf pintada a mano.

Paula Chaves y una selfie en en auto . Crédito: Instagram @pauchaves

Paula Chaves marcó tendencia veraniega mientras capturaba postales inolvidables en este paradisíaco rincón de Centroamérica.