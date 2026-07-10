La renuncia de Paula Chaves a Tapados de laburo, el programa que conducía en Olga, generó un fuerte revuelo en su comunidad.

La salida de la conductora fue anticipada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda. Luego, la propia modelo la confirmó al aire, durante lo que fue su último y emotivo programa junto a Luli González y Nacho Elizalde.

Por qué Paula Chaves dejó su programa en Olga

Por qué Paula Chaves dejó su programa en Olga

Más tarde, en diálogo con un cronista de América TV, Paula explicó los motivos de su decisión.

“Tengo por delante un montón de viajes y proyectos dando vueltas. También tengo un proyecto con Olga. Se terminó acá el programa diario”, expresó.

Además, dejó en claro que su vínculo laboral con el canal continúa.

“Hay un proyecto con Olga que ya hicimos el año pasado, que fue Banquete, con Pedro y unas parejas. No es diario. Siempre hay cositas, ofrecimientos. A mí me encanta Olga", aseguró.

Respecto de su salida de Tapados de laburo, explicó: “No quería empezar a faltar y decidimos en conjunto ponerle fin ahora”.

Por otra parte, reveló que analiza nuevas propuestas laborales: “Tengo otras cosas dando vueltas, en la tele, pero no puedo decir nada porque está muy verde”.

Consultada por los rumores que indicaban que Araceli González podría reemplazarla, respondió: “No sé quién me va a reemplazar. El programa sigue, obviamente”.

TODA LA VERDAD DE LA SALIDA DE PAULA CHAVES DE TAPADOS DE LABURO

Luego de escuchar la entrevista que Paula Chaves brindó a SQP, Yanina Latorre compartió su opinión y sumó información sobre la inesperada salida de la conductora.

“Para mí, ella se fue de este programa porque nunca quedó cómoda después de todo lo que pasó con Topa y la marcha de La Cámpora”, sostuvo la conductora.

Además, agregó otro factor que, según ella, influyó en la decisión: “El programa este año bajó mucho en números”.

Sobre el nuevo proyecto que Chaves desarrollará en Olga, Latorre señaló: “Sí es verdad que ella tiene un tema con los hijos y el otro formato no es diario”.

Finalmente, se refirió a la búsqueda de una reemplazante: “A Araceli González le ofrecieron la conducción, pero no cerraron. El año que viene tendrá su programa en Olga”.