Paula Chaves se mostró más sincera que nunca al hablar sobre la relación que mantiene con su imagen corporal. Durante una charla en Tapados de Laburo, el programa que conduce en OLGA, la modelo reflexionó sobre los cambios que experimentó después de la maternidad y confesó que todavía lucha contra las exigencias estéticas que percibe tanto en la sociedad como en las redes sociales.

La conductora aseguró que, pese a haber desarrollado una extensa carrera en el mundo de la moda, muchas veces le cuesta sentirse completamente cómoda con su cuerpo actual.

LA CONFESIÓN DE PAULA CHAVES SOBRE SU IMAGEN

En medio de la conversación, Paula Chaves reconoció que aún convive con ciertas inseguridades relacionadas con el paso del tiempo y los cambios físicos que atravesó tras convertirse en madre de tres hijos.

“Habiendo estado en el mundo de la moda y habiendo visto mi cuerpo hegemónicamente, magra y flaca, a una determinada edad, hoy muchas veces me da vergüenza estar cómoda en la playa con un traje de baño”, expresó.

La modelo explicó que siente una presión constante por parte de quienes siguen comparando su aspecto actual con el que tenía años atrás, cuando trabajaba diariamente frente a las cámaras y mantenía rutinas físicas mucho más intensas.

La Navidad de Paula Chaves y Pedro Alfonso con sus hijos

EL EJEMPLO QUE QUIERE DARLE A SU HIJA OLIVIA

Durante su reflexión, la conductora reveló que uno de los motivos que la impulsa a enfrentar esos miedos tiene que ver con la educación de su hija mayor, Olivia.

“Trato de demostrarle a mi hija y voy con una microbikini, me importa nada, pero lo hago por la salud mental de mi hija. Quiero que Olivia crezca sabiendo que tiene una mamá que no se avergüenza de mostrar su cuerpo”, sostuvo.

Para Paula, el desafío consiste en transmitir un mensaje de aceptación y autoestima, incluso cuando ella misma atraviesa momentos de vulnerabilidad.

LAS CRÍTICAS EN REDES SOCIALES QUE LA AFECTAN

La esposa de Pedro Alfonso también contó que suele recibir comentarios sobre su físico cada vez que comparte imágenes en redes sociales.

“Tengo panza y a veces me avergüenza mostrarlo, porque me pongo un conjunto blanco y empiezan a decir que parezco una heladera o que estoy embarazada”, lamentó.

Según explicó, esas opiniones alimentan una contradicción interna entre las inseguridades que todavía siente y la imagen positiva que busca construir para sus hijos.

Paula Chaves en el estreno de Margarita 2 (Foto: Movilpress).

SU REFLEXIÓN SOBRE LA MATERNIDAD Y EL CUERPO

Lejos de quedarse en la crítica, Paula Chaves cerró su relato con una mirada amorosa hacia sí misma y hacia el proceso que atravesó durante estos años.

“Me da vergüenza estar con una bikini, pero le quiero demostrar a mi hija que mi cuerpo es hermoso como es”, afirmó.

Finalmente, resumió su postura con una frase que generó repercusión entre sus seguidores: “Por haber tenido a mis tres hijos tengo el cuerpo hermoso que tengo”.