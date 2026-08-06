Después de confirmar el final de su noviazgo con La Joaqui, Luck Ra volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez no fue por su música.

El cantante sorprendió a sus seguidores al repostear una serie de videos en TikTok con frases sobre el desamor, el agotamiento emocional y la baja autoestima que muchos interpretaron como un reflejo de su presente tras la separación.

Las publicaciones comenzaron incluso antes de que la ruptura se hiciera pública. Uno de los primeros videos que compartió incluía una contundente frase: “La mejor venganza es ninguna. Nunca te vuelvas como ellos”, lo que despertó especulaciones entre sus fanáticos sobre una posible crisis en la pareja.

Sin embargo, fue después de oficializarse la separación cuando los mensajes se volvieron mucho más personales y llamaron la atención en redes sociales.

Foto: Instagram (@luckra)

“Me estoy apagando”: el mensaje de Luck Ra que alarmó a sus seguidores

Uno de los reposts que más repercusión generó mostraba una frase que preocupó a sus fanáticos:

“Me hago el gil no más, pero no me está saliendo ni una bien. Me estoy apagando de una manera que no sé cómo solucionar”.

El contenido fue interpretado como una señal del duro momento emocional que atraviesa el artista cordobés mientras intenta procesar el final de una relación de dos años con La Joaqui.

Foto: captura de pantalla de Tik Tok

En otro de los videos compartidos, el cantante también dejó entrever una fuerte inseguridad personal con un mensaje que decía: “Ahora no estoy en mi mejor momento. Estoy ojeroso, cansado, con problemas, con estrés, descuidado y mi físico no es bonito”.

Los otros mensajes que compartió Luck Ra tras la ruptura

Entre los videos que decidió repostear también aparecieron frases cargadas de nostalgia y arrepentimiento.

Uno de ellos expresaba: “Lo que suena en mi cabeza cuando veo que todo me quedó grande. Mis estudios, ser feliz, el amor, absolutamente todo”.

Foto: captura de pantalla de Tik Tok

Mientras que otro resumía el difícil proceso que estaría atravesando tras el final de la relación:

“Otro día más tratando de borrar de mi mente algo que sigue viviendo en mi corazón”.

Foto: captura de pantalla de Tik Tok

Para cerrar la serie de publicaciones, Luck Ra compartió otro mensaje que también dio que hablar entre sus seguidores:

“Algún día me tiene que ir bien, yo no soy un mal hombre”.

Luck Ra recibió críticas en redes sociales

Aunque muchos usuarios manifestaron preocupación por el estado anímico del cantante y le enviaron mensajes de apoyo, otros cuestionaron sus publicaciones al recordar que, según trascendió, habría sido él quien tomó la decisión de terminar la relación con La Joaqui.

En ese contexto, varios comentarios señalaron la aparente contradicción entre los mensajes de tristeza compartidos por el artista y el hecho de haber impulsado la separación.

Las publicaciones de Luck Ra rápidamente comenzaron a circular en otras redes sociales y volvieron a instalar el tema entre las tendencias, mientras tanto ni él ni La Joaqui realizaron nuevas declaraciones públicas sobre el presente de su vínculo.

Meta description: Luck Ra preocupó a sus seguidores al compartir fuertes mensajes en TikTok tras su separación de La Joaqui. “Me estoy apagando”, escribió el cantante y las redes estallaron.