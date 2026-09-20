Hace menos de una semana, Barby Silenzi contó en sus redes sociales que estaba emprendiendo un viaje en pareja junto a El Polaco, rumbo a Miami. Tras una breve estadía en Bariloche, la pareja decidió tomarse unos días de descanso en la playa y viajaron solos a Estados Unidos.

“Llegamos”, anunció la bailarina junto a un video donde compartió imágenes desde su llegada al aeropuerto de Ezeiza, hasta su estadía en el hotel de Miami. Desde entonces, la pareja del cantante estuvo compartiendo postales de su viaje.

A través de su cuenta de Instagram, Barby fue compartiendo postales donde se la ve posando frente al espejo y también recostada en la arena mientras toma sol. Por otro lado, mostró un momento íntimo junto al Polaco desayunando en el hotel.

Barby Silenzi y El Polaco viajaron solos a Miami (Video: Instagram @barbysilenzi1)

LAS POSTALES DEL VIAJE A MIAMI DE BARBY SILENZI Y EL POLACO

Barby Silenzi y El Polaco viajaron a Miami (Foto: Instagram @barbysilenzi1)

Barby Silenzi y El Polaco viajaron a Miami (Foto: Instagram @barbysilenzi1)

Barby Silenzi y El Polaco viajaron a Miami (Foto: Instagram @barbysilenzi1)

Barby Silenzi y El Polaco viajaron a Miami (Foto: Instagram @barbysilenzi1)