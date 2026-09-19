Micaela Lapegüe y Tomás Bartolomé se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de su hija, Delfina. La llegada de la beba generó una enorme emoción en toda la familia y tuvo como protagonistas especiales a Sergio Lapegüe y Silvia “Bochi” Todaro, quienes debutaron como abuelos.

La noticia fue anunciada por la flamante mamá a través de sus redes sociales, donde compartió la primera foto de su hija desde la maternidad. Junto a la tierna imagen, Mica escribió: “Delfina Bartolomé Lapegüe, te hiciste desear tanto. Te amamos con nuestra vida entera”.

Mica Lapegüe fue mamá de Delfina junto a Tomás Bartolomé (Foto: captura de Instagram/@micalapegue)

Durante los últimos meses, la pareja había compartido algunos momentos de la espera y los preparativos para recibir a la beba. Entre ellos estuvieron la celebración por la llegada de una nena, la elección de su nombre y el baby shower sorpresa que las amigas de Mica organizaron cuando el embarazo ya estaba en su etapa final.

LA EMOCIÓN DE SERGIO LAPEGÜE Y BOCHI AL CONVERTIRSE EN ABUELOS

El nacimiento de Delfina también significó un momento muy especial para Sergio Lapegüe y Bochi. Los padres de Mica compartieron en sus redes sociales un video en el que mostraron cómo reaccionaron al enterarse de que su primera nieta finalmente había nacido.

En las imágenes se los puede ver abrazándose, llorando y celebrando emocionados la llegada de la nueva integrante de la familia. “Hay pocas palabras para definir o explicar lo que se siente… Es el momento más feliz. Es la extensión más maravillosa de la vida. Lloramos de felicidad”, expresaron.

Sergio Lapegüe y Bochi se convirtieron en abuelos: así fue su reacción (Foto:Instagram/@ sergiolapegue).

Además, Sergio y Bochi le dedicaron un mensaje especial a la recién nacida: “Bienvenida a la familia Delfina Bartolomé Lapegüe!! BENDICIONES”. También agradecieron a Mica y Tomás por haberlos convertido en abuelos y celebraron junto a Francisco, el hermano de Mica.

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