A pocos días (o tal vez horas) del nacimiento de Delfina, Mica Lapegüe se mantiene muy activa en redes sociales. La influencer está feliz y muy ansiosa por la llegada de su primera hija, fruto de su relación con Tomás Bartolomé.
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A pesar del avanzado embarazo, Mica sigue muy activa en sus redes sociales y todos los días se mantiene en contacto con sus más de 600 mil seguidores para mostrarles cómo vive el día a día. Además, muestra la intimidad de la preparación de la llegada a Delfina a su nuevo hogar.
En las últimas horas, la hija de Sergio recurrió a su clásico sentido del humor para mostrar la habitación que ocupará su hija cuando sea un poco más grande. Si bien todos creían que se iban a encontrar con la clásica cuna de madera y el empapelado de tiernos animales, la realidad fue otra...
ASÍ SERÁ LA HABITACION DEL BEBÉ DE MICA LAPEGUE
A través de su cuenta de Instagram, Mica Lapegüe compartió un divertido video que decía: “Yo de 39 semanas entrando a la habitación de mi hija”. Y si bien por unos segundos mira el interior del lugar con emoción, lo que se encuentra es inesperado.
“Les juro que en breve todo se acomoda. Díganme que alguien más es así de relajado o, ¿ya tenían todo listo?”, les preguntó la influencer a sus seguidores, dejando en claro que aún no tenía todo terminado: junto a la cuna de su hija estaba el tender con ropa colgada y aún muchas otras cosas por ordenar.