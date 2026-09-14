A pocos días (o tal vez horas) del nacimiento de Delfina, Mica Lapegüe se mantiene muy activa en redes sociales. La influencer está feliz y muy ansiosa por la llegada de su primera hija, fruto de su relación con Tomás Bartolomé.

A pesar del avanzado embarazo, Mica sigue muy activa en sus redes sociales y todos los días se mantiene en contacto con sus más de 600 mil seguidores para mostrarles cómo vive el día a día. Además, muestra la intimidad de la preparación de la llegada a Delfina a su nuevo hogar.

En las últimas horas, la hija de Sergio recurrió a su clásico sentido del humor para mostrar la habitación que ocupará su hija cuando sea un poco más grande. Si bien todos creían que se iban a encontrar con la clásica cuna de madera y el empapelado de tiernos animales, la realidad fue otra...

Mica Lapegüe espera una nena (Foto: Instagram @micalapegue)

ASÍ SERÁ LA HABITACION DEL BEBÉ DE MICA LAPEGUE

A través de su cuenta de Instagram, Mica Lapegüe compartió un divertido video que decía: “Yo de 39 semanas entrando a la habitación de mi hija”. Y si bien por unos segundos mira el interior del lugar con emoción, lo que se encuentra es inesperado.

Así será la habitación del bebé de Mica Lapegüe (Video: Instagram @micalapegue)

“Les juro que en breve todo se acomoda. Díganme que alguien más es así de relajado o, ¿ya tenían todo listo?”, les preguntó la influencer a sus seguidores, dejando en claro que aún no tenía todo terminado: junto a la cuna de su hija estaba el tender con ropa colgada y aún muchas otras cosas por ordenar.