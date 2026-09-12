A un año de que comenzaran a circular los rumores sobre un supuesto vínculo entre Gimena Accardi y Andrés Gil, Ángel de Brito volvió a poner el tema en el centro de la escena al confirmar en LAM: “El vínculo existió”.

La contundente declaración del conductor generó repercusiones y volvió a involucrar a todos los protagonistas de una historia que había quedado en el pasado. En ese contexto, Cande Vetrano, pareja de Andrés Gil, llamó la atención con su reacción en redes sociales.

La actriz compartió una particular postal en sus historias de Instagram en medio del revuelo. “Relax”, escribió Cande junto a una imagen en la que se la puede ver con una mascarilla facial, en una actitud que pareció buscar transmitir tranquilidad frente a la repercusión que tuvieron las declaraciones de Ángel de Brito.

Cómo reaccionó Cande Vetrano tras la confirmación de Ángel de Brito sobre Andrés Gil y Gimena Accardi (captura de Instagram)

El posteo de Vetrano no incluyó ninguna referencia directa a los rumores ni a la confirmación del conductor de LAM. Sin embargo, por el momento en que fue publicado, rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Bomba: Ángel de Brito confirmó el vínculo de Gimena Accardi y Andrés Gil

A un año de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, Ángel de Brito sorprendió en LAM al confirmar el vínculo que habría existido entre la actriz y Andrés Gil.

El conductor se refirió al tema mientras analizaban la ausencia de Gimena en la despedida de soltera de Lali Espósito y la decisión del grupo de amigas de Cande Vetrano de mantenerse al margen de la actriz.

Cuando Pepe Ochoa habló de las “especulaciones” sobre el vínculo entre Accardi y Gil, Ángel fue contundente: “Especulaciones no, el vínculo existió”.

Ante la sorpresa de Ochoa, De Brito agregó: “Entre Andrés Gil y Gimena Accardi. ¿Y si no por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente”.

Andrés Gil rompió el silencio

Después de que Ángel de Brito confirmara que existió un vínculo entre Gimena Accardi y Andrés Gil, el actor rompió el silencio en Desayuno Americano y aseguró que se trata de un tema del pasado.

“Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir”, sostuvo Andrés, quien contó que en su momento habló con su pareja, Cande Vetrano, para aclarar la situación. “Estamos en un gran momento juntos”, afirmó.

Sobre los rumores que lo vincularon con la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, fue contundente: “Muchas boludeces que se dijeron, no voy a estar aclarando todo el tiempo esto”. Además, aseguró que todo lo ocurrido fue “muy incómodo para todos” y remarcó que tanto él como su familia están bien.

Finalmente, negó que Nico Vázquez lo haya enfrentado por los trascendidos y cuestionó varias versiones que circularon: “Hay muchas cosas que se dijeron que son mentira. No me interesa meterme ahí”.