El 9 de septiembre, Lola Tomaszeuski sorprendió a sus seguidores al comunicar su separación de Manuel Ibero, su excompañero de Gran Hermano.

La noticia generó repercusión entre los fanáticos de la pareja, que seguían de cerca su vínculo desde su paso por el reality. Poco después, Manuel Ibero también se expresó públicamente sobre la ruptura y generó polémica.

El joven confirmó que la relación había llegado a su fin, aunque hizo una aclaración que llamó especialmente la atención: dejó en claro que nunca fueron novios.

El contundente gesto de Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero en Instagram

En medio de la repercusión por la separación, un nuevo detalle no pasó desapercibido para los seguidores de Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero.

Los ex Gran Hermano eliminaron o archivaron de sus respectivas cuentas de Instagram los posteos vinculados a su historia de amor.

La decisión fue advertida rápidamente por sus fans, especialmente por aquellos que durante meses siguieron y apoyaron el vínculo entre ambos.

El contundente gesto de Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero en Instagram

El contundente gesto de Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero en Instagram

Lola Tomaszeuski reveló por qué se separó de Manuel Ibero: “Encontré una mentira”

Un día después de confirmar su separación de Manuel Ibero, Lola Tomaszeuski habló en Rumis sobre el motivo que la llevó a terminar el vínculo y contó qué fue lo que terminó quebrando la relación.

“Si tomé esta decisión es para estar más tranquila y más en paz. La estaba pasando mal. Estaba con mucha ansiedad y pasándola mal, preferí moverme a un costado para estar mejor”, explicó la ex Gran Hermano.

Según relató, la relación ya atravesaba una crisis desde hacía varias semanas, pero hubo una situación puntual que terminó de marcar un antes y un después.

“Hubo un día que encontré una mentira y a partir de ahí fue todo desconfianza. Yo no soy una persona que revise nada, no soy una persona tóxica ni celosa. Si estoy con una persona es porque confío y quiero que me dé paz mental, pero su forma de amar a mí no me gustaba”, lanzó Lola.

Además, aclaró que la separación no se produjo, al menos según lo que ella sabe, por una infidelidad: “Todo el mundo me decía que yo era una cornuda, no cortamos por infidelidad. Bueno, que yo sepa, no. Tampoco quiero poner las manos en el fuego por nadie”.

Y cerró con una frase contundente sobre el cambio que percibió en Manuel: “Me enamoré de la persona que él era conmigo en la casa y afuera no lo estaba siendo”.