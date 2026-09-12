Luana Fernández volvió a hablar de su paso por Gran Hermano Generación Dorada y sorprendió al revelar detalles íntimos de su apasionado encuentro con Matías Hanssen en la pileta.

La influencer, que quedó eliminada del reality después de seis meses y medio de aislamiento, visitó A la Barbarossay reaccionó en vivo a las imágenes que protagonizó junto al participante.

La escena no pasó desapercibida en el estudio de Telefe. Mientras repasaban las imágenes del fogoso momento, las panelistas y Georgina Barbarossa reaccionaron al romance entre Luana y Hanssen, que también tuvo un capítulo especial durante la boda falsa realizada dentro del reality.

Antes de hablar sobre Hanssen, Luana había revelado que Franco Zunino fue el participante que más la atrajo durante su estadía en la casa. Sin embargo, ubicó a Matías en el segundo lugar y dejó en claro que la química entre ambos fue real.

Qué dijo Luana Fernández sobre su encuentro hot con Matías Hanssen en la pileta (captura de Telefe)

Qué dijo Luana Fernández sobre su encuentro hot con Matías Hanssen en la pileta

Mientras observaban las imágenes del encuentro, Analía Franchín fue contundente y le señaló a Luana: “La parte de la pileta no es show”.

La ex Gran Hermano coincidió y respondió, sin vueltas: “No, eso fue hermoso, hermoso de verdad”.

Las imágenes de los apasionados besos generaron una inmediata reacción de Georgina Barbarossa, quien exclamó: “¡Esos besos!”.

Pero Luana fue todavía más lejos y contó qué ocurrió durante aquel momento con Hanssen. “En la pileta, me agarró de la cintura, me sentó en el escalón y me encantó”, confesó la influencer, dejando en claro que la situación no había sido simplemente una estrategia televisiva.

La confesión provocó otra reacción de Georgina, que, entre risas, lanzó: “Nos dejás calenchu”.

Finalmente, Luana cerró su relato con una definición contundente sobre Matías Hanssen y sus habilidades a la hora de besar: “Debo decir que Mati besa muy bien”.