Tras obtener la autorización judicial para salir del país, Vicky Xipolitakis cumplió el sueño de viajar a Grecia con su hijo Salvador. A través de sus redes sociales, la influencer contó que el objetivo era reunir de sorpresa al niño con su abuelo por su cumpleaños Nº70 y finalmente lo cumplió.

“La luchamos, costó, pero lo conseguimos”, empezó diciendo Vicky en una publicación de Instagram donde compartió las imágenes del inicio del viaje: la llegada al aeropuerto y los primeros momentos de Salvador a bordo del avión.

“Porque cuando se trata de vos hijo nunca me quedo sin fuerzas, más cuando se trata de tu felicidad y de la familia”, agregó la influencer que sumó: “Viajamos a Grecia para cumplir el sueño más grande de mi hijo: abrazar y estar junto a su GRAN abuelo, en su cumpleaños número 70. Tenemos mucha emoción porque es sorpresa y mucha felicidad de haberlo logrado”.

Vicky Xipolitakis viajó a Grecia con su hijo, Salvador (Foto: Instagram @victoriaxipolitakisok)

EL TIERNO REENCUENTRO DE SALVADOR CON SU ABUELO

Luego de llegar a destino, Vicky Xipolitakis se reencontró con su familia y les hizo una sorpresa que nadie se esperaba. “¿Cómo no íbamos a estar en tu día? Si toda la vida viviste para nosotros, luchando por nuestra felicidad y sueños, siendo incondicional con tu familia", escribió junto a un video donde mostraba la gran sorpresa.

Vicky Xipolitakis mostró el reencuentro entre Salvador y su abuelo Vicky Xipolitakis viajó a Grecia con su hijo, Salvador (Video: Instagram @victoriaxipolitakisok)

“Llegamos de sorpresa a Grecia porque queríamos devolverte un poquito de todo lo que vos hacés por nosotros. Fue una noche única e inolvidable, llena de emoción, amor y familia. De esas que quedan para siempre en el corazón”, agregó Vicky junto a las imágenes donde se veía la gran sorpresa de Salvador a su abuelo.

Por último, Vicky escribió: “Gracias, gracias eternas por ser el mejor papá y el mejor abuelo. Feliz 70 años Manoli. Te amamos con toda el alma. Ojalá seas eterno”.