María Fernanda Callejón estuvo como invitada en el streaming de Infobae y abrió su intimidad para hablar de uno de los procesos más importantes de su vida: su lucha por convertirse en madre. La actriz contó que atravesó distintas etapas, perdió tres embarazos y recurrió a tratamientos de fertilidad antes de lograr cumplir su deseo de tener a su hija Giovanna.

Durante la charla con Maru Duffard, Callejón también reflexionó sobre los cuestionamientos que recibió por su edad y calificó como violencia médica algunas de las situaciones que atravesó durante sus consultas.

“La mitad de mi vida busqué ser mamá, pasé por muchas etapas, perdí tres embarazos, pasaron muchas cosas en el medio. Por ejemplo, el mandato familiar, el mandato social, el: ‘¿y para cuándo?’“, contó la actriz.

María Fernanda Callejón y su hija, Giovanna (Foto: Instagram @fercallejon)

MARÍA FERNANDA CALLEJÓN HABLÓ DE SU LUCHA POR SER MADRE

María Fernanda Callejón tuvo a su hija Giovanna casi a los 50 años, después de un extenso recorrido. Al ser consultada por Maru Duffard sobre cuánto tiempo había buscado tener un bebé, recordó incluso su primer embarazo, que perdió cuando tenía apenas 18 años.

“Mi primer embarazo lo pierdo a los 18 años. Después del famoso ‘recontra positivo’, que fue después de hacer casi cinco tratamientos, hice dos naturales, los óvulos los había puesto en una fundación, los tuve que trasladar a otro. La manipulación genética también es un riesgo, por eso te digo que contra todos los pronósticos...”, contó la actriz.

“Y ese deseo genuino se fue desdibujando muchas veces. Me atrevería a decir hoy, en retrospectiva, con un poquito ya más acá después pasado los 40, de violencia médica. Se nos juzgaba ya cuando entrábamos y decíamos la edad en un consultorio, ya el médico te miraba con una cara como diciendo: ‘¡Nah, olvidate!’. Y era muy duro, muy doloroso realmente", siguió.

María Fernanda Callejón contó cuánto le costó ser mamá y denunció violencia médica (Video: Infobae)

En otro momento de la entrevista, Duffard quiso saber cuándo había tomado la decisión de congelar sus óvulos. Callejón situó ese momento entre los 38 y los 40 años y volvió a referirse a las dificultades que atravesó durante ese período.

“Pasan muchas cosas en el medio de cuando querés ser mamá y no lo lográs. Luchaba con estas cuestiones de la mirada ajena y de la mirada social. La violencia médica, yo hoy lo veo como violencia porque yo me iba muy frustrada de ahí, muy humillada. Tener una hija hoy Alfa de última generation, como digo yo, requiere que esta mamá, que hoy acaba de cumplir 60 años... es como una inyección de vitalidad”, aseguró Callejón.

“Es otra manera de ser mamá”, comentó la actriz que sumó: “Todavía me hatean con esto de ‘mamá abuela’, ‘ya estás vieja’. Yo soy una chica grande, soy de mi época porque todavía estoy viva y me parece que también tengo la responsabilidad enorme de criar a una hija que nació en un mundo digital y con una energía...”

Hacia el final de la entrevista, Duffard le hizo una pregunta vinculada a uno de los temores que, según Callejón, cambió desde que se convirtió en madre: el miedo a la muerte. “Cuando sos mamá, le tenés miedo a todo. Y la muerte empieza cuando la ves crecer y yo le pido a Dios todos los días de mi vida que me dé vida para ver a mi hija por lo menos formada y con herramientas para transcurrir su vida. Ya le dije a Giovanna yo: ‘Yo hasta los 100 no paro’“, cerró.