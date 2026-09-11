Tras las declaraciones de Andrés Gil sobre el escándalo que derivó en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez hace un año, en SQP Yanina Latorre reaccionó a los dichos del actor.

“Andrés, bancala, macho. Se mostraban los cuatro como hermanos, eran íntimos”, lanzó Yanina, en referencia a la relación que durante años mantuvieron las dos parejas.

La conductora cuestionó así la versión de Gil, quien había intentado relativizar la cercanía que tenían con Nico y Gime antes de que estallara el escándalo que terminó afectando ambas relaciones.

Andrés Gil y GIme Accardi (Captura: Desayuno Americano / Instagram @gimeaccardi)

Qué dijo Yanina Latorre sobre la infidelidad de Gime Accardi y Andrés Gil

Durante su análisis, Yanina Latorre fue contundente al referirse a lo ocurrido entre Gimena Accardi, Andrés Gil, Nico Vázquez y Cande Vetrano.

“Se equivocaron Gime y él. Ahora Andrés acaba de decir que era verdad, que lo perdonó la mujer. No lo traemos nosotros. No sé por qué le enoja tanto esto”, sostuvo la periodista.

Otros tiempos: Andrés Gil, Gime Accardi, Nico Vázquez y Cande Vetrano. Una amistad que se rompió

Las declaraciones hicieron referencia a otra frase de Andrés Gil, quien al hablar sobre su relación con Cande Vetrano había asegurado: “Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento”.

Para Yanina, esas palabras terminaron aportando más elementos a una historia que lleva meses generando versiones y especulaciones.

La fuerte frase de Yanina Latorre sobre Andrés Gil

Lejos de bajar el tono, la conductora de SQP aseguró que durante todo este tiempo se evitó contar parte de la información que circulaba alrededor del conflicto.

Yanina Latorre, este viernes 11 de septiembre en SQP. Captura: América TV

“(Andrés Gil) dice que muchas cosas fueron verdad o mentira, tiene que agradecer que no se contó todo, se los respetó un montón”, sentenció Yanina.