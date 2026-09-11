Soledad Silveyra continúa internada en el Sanatorio Otamendi luego de sufrir un accidente doméstico el pasado domingo 6 de septiembre. La actriz, que permanece acompañada por sus familiares, evoluciona bajo atención médica y recibió una buena noticia respecto de su recuperación.

El periodista Daniel Ambrosino brindó este viernes novedades sobre el estado de salud de Soledad Silveyra a través de su cuenta de X.

Según explicó, “Solita sigue internada después de la caída que sufrió” y destacó que actualmente “está de mucho mejor ánimo”.

En su cuenta de X, Daniel Ambrosino informó sobre la salud de Soledad Silveyra.

Si bien su estado físico continúa sin grandes cambios, el periodista remarcó que la actriz se encuentra con una mejor disposición anímica, algo que representa un aspecto positivo mientras atraviesa el proceso de recuperación.

Además, Ambrosino confirmó que Soledad Silveyra no deberá ser operada, aunque tendrá que cumplir con un período prolongado de reposo.

“Será necesario un reposo largo”, explicó el periodista al dar detalles sobre la recuperación de la actriz.

Qué le pasó a Soledad Silveyra

La información sobre el accidente de Soledad Silveyra había sido revelada inicialmente por Pepe Ochoa en LAM (América TV). Según contó, la actriz sufrió una caída en su casa y debió ser trasladada al Sanatorio Otamendi, donde permanece internada.

Solita ya atravesaba un problema físico previo: padecía trocanteritis, una afección que le provocaba fuertes dolores en la zona de la cadera.

La situación se agravó luego de la caída, que derivó en una fractura de pelvis. Según el periodista, la actriz se encontraba sola al momento del accidente y fue ella misma quien logró comunicarse con su hijo Facundo, que acudió para asistirla.

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