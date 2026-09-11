Tini Stoessel, durante su reciente show en Costa Rica, protagonizó un emotivo momento al abrir su corazón frente a sus fans y hablar de su presente personal. “A veces nos cuesta mucho entender el valor que tenemos nosotros”, comenzó Tini, antes de explicar por qué decidió celebrar el momento que está viviendo.

“Y yo hoy me celebro porque este show yo lo hago con mucho amor”, expresó la artista, visiblemente emocionada.

“Estar acá para mí es... En otro momento de mi vida no sé si hubiese podido ser capaz”, confesó frente al público.

Video: X @TINIData

La profunda reflexión de Tini Stoessel sobre su fortaleza

En otro tramo de su discurso, Tini Stoessel habló de su personalidad sensible y de la fortaleza que fue construyendo a lo largo de los años.

Tini Stoessel en México. Foto: Instagram tinistoessel

“Sé de la fuerza que tengo, por más de lo sensible que soy. Sé también las cosas que pasé y sé lo fuerte que soy y en lo fuerte que me estoy convirtiendo, en la persona tan fuerte en que me estoy convirtiendo”, aseguró.

Finalmente, la artista agradeció el acompañamiento que recibe de sus fans en cada etapa de su carrera: “Gracias a todos por acompañarme”.