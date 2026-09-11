El 9 de septiembre, Lola Tomaszeuski sorprendió a sus seguidores al comunicar su separación de Manuel Ibero, su excompañero de Gran Hermano.

Un día después, la influencer fue a Rumis y contó el motivo que la llevó a dar por terminado el vínculo. En La Casa Stream, fue contundente al hablar de los problemas que atravesaban y reveló qué terminó quebrando la relación.

“Encontré una mentira” y “no me gustaba su forma de amar” fueron algunas de las frases más explosivas que brindó sobre su separación.

Lola Tomaszeuski y Manuel íbero (Foto: captura Telefe)

Por qué Lola Tomaszeuski terminó con Manuel Ibero

“Si tomé esta decisión es para estar más tranquila y más en paz. La estaba pasando mal. Estaba con mucha ansiedad y pasándola mal, preferí moverme a un costado para estar mejor”, dijo Lola en vivo.

“Eso equivale también a estar triste por el hecho de que no tengo a una persona con la que, básicamente, convivíamos juntos. Pero tomé la decisión para estar mejor”, aseguró la ex Gran Hermano.

Movilizada, Lola continuó: “El punto final fue ayer (9 de septiembre), pero veníamos hace un tiempo mal, casi trece semanas o un mes que veníamos medio flojos. Por lo que amo a esa persona no podía moverme a un costado, me estaba costando priorizar mi salud mental”.

EL MOTIVO DEL QUIEBRE

“Hubo un día que encontré una mentira y a partir de ahí fue todo desconfianza. Yo no soy una persona que revise nada, no soy una persona tóxica ni celosa. Si estoy con una persona es porque confío y quiero que me dé paz mental, pero su forma de amar a mí no me gustaba”, lanzó con contundencia.

“Todo el mundo me decía que yo era una cornuda, no cortamos por infidelidad. Bueno, que yo sepa, no. Tampoco quiero poner las manos en el fuego por nadie”, agregó.

“Yo no le daba bola a lo que decían de él, si no jamás hubiese estado con él. Me enamoré de la persona que él era conmigo en la casa y afuera no lo estaba siendo”, siguió Lola con determinación.

“Empezó a seguir a una chica. Y le encontré una mentira... Le dije que si quería seguir conmigo que me respete, no...”, cerró sobre su vínculo con Manuel Ibero.