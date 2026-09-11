El tiempo presentará cambios durante este fin de semana en Buenos Aires y distintas regiones de la Argentina. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes y el sábado estarán marcados por la nubosidad y las precipitaciones en varias zonas, mientras que las condiciones comenzarán a mejorar desde el domingo.

En la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, el viernes se espera una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima de 18 grados. Durante la noche aumentará la posibilidad de lluvias, con una mínima prevista de 12 grados.

Cómo estará el tiempo el sábado en Buenos Aires

El sábado será la jornada más inestable en la zona. El pronóstico anticipa lluvias durante buena parte del día, con una temperatura máxima de 12 grados y una mínima de 9 grados.

Además, se esperan vientos y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, por lo que será una jornada fría, húmeda y ventosa.

El tiempo mejora desde el domingo

Las condiciones comenzarán a cambiar el domingo. Para Buenos Aires, el SMN prevé una jornada con mayor presencia de sol y nubosidad variable, sin probabilidad de precipitaciones.

La temperatura se ubicará entre los 6 y los 14 grados, por lo que la mañana será fría, aunque habrá una recuperación durante la tarde.

El lunes continuará la mejora, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 5 y 17 grados.

Qué se espera para la próxima semana

El panorama será más estable a partir del martes. Para Buenos Aires, el SMN anticipa jornadas con baja probabilidad de lluvias, algo de nubosidad y temperaturas en ascenso.

El martes se esperan entre 10 y 19 grados, mientras que el miércoles la máxima rondará los 15 grados. Para el jueves, el pronóstico prevé una mínima de 11 grados y una máxima de 19.

Cómo estará el tiempo en el resto de la Argentina

El mapa de pronóstico del SMN muestra un escenario variable para distintas regiones del país, con mayor presencia de nubosidad y algunas precipitaciones en sectores del centro y norte, mientras que hacia otras zonas se observan condiciones más estables.

En el centro del país también aparecen áreas con cielo mayormente nublado, mientras que hacia el sur se mantienen condiciones frías y con nubosidad variable.

El panorama general muestra así un fin de semana con mayor inestabilidad en varias provincias, seguido por una mejora progresiva durante los primeros días de la próxima semana.

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