Desde hace unos días Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara debutó como panelista de LAM y desde entonces no ha parado de sorprender a Ángel de Brito y las “angelitas” con sus respuestas, y ahora se reveló como fan de Mario Pergolini y Otro Día Perdido.

Todo comenzó luego de una entrevista que Fede Flowers le hizo al conductor, y que cerró una grieta que Mario tenía con De Brito, que prometió ir a visitarlo al ciclo de eltrece en medio del aplauso de los panelistas y el público.

Nora Colosimo y Wanda Nara . Crédito Instagram

“Ahora estamos amigos nuevamente”, dijo Ángel, mientras de fondo se escuchaba a Nora decir: “Yo lo veo siempre, no me lo pierdo”. Lejos de dejarlo pasar, Ángele preguntó a su flamante panelista: “¿Te gusta Pergolini?”.

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“Soy re Pergolini. Me encanta”, dijo Nora Colosimo, muy seria, y afirmando con la cabeza. Rápido de reflejos, Ángel lanzó: “¿Y ahora cómo vas a hacer, porque va a estar Wanda enfrente?”, en referencia al regreso de urgencia de MasterChef Celebrity a Telefe.

“Y bueno… Y bueno…. Lo voy a ver”, dijo Nora, sin aclarar si con “lo voy a ver” se refería a Mario o a MasterChef. “Lo vas a ver a Mario, ya entendí”, dijo Ángel, mientras Nora protestaba por esta interpretación.

Mientras Telefe anunció a los 24 nuevos participantes de MasterChef Celebrity, eltrece confirmó una tercera temporada de Otro Día Perdido, el programa con el que Mario volvió a la TV tras afirmar que el medio “estaba muerto” hasta comprobar en persona que está más vivo que nunca.

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