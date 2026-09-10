A un año y dos meses de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, Ángel de Brito confirmó en vivo lo que hasta ahora era un secreto a voces. “La relación de Gimena y Andrés Gil existió”, lanzó el conductor de LAM, dejando atónito a Pepe Ochoa, quien venía abordando el tema aún en potencial.

El marco de la explosiva declaración de Ángel fue la ausencia de Accardi en la despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil, organizada por Cande Vetrano y Mery del Cerro, entre otras amigas de la futura esposa de Pedro Rosemblat.

Luego de ver una nota de Mery intentando explicar por qué no fue Accardi, De Brito lanzó la bomba en LAM.

Ángel de Brito confirmó el vínculo de Gimena Accardi y Andrés Gil (captura de LAM, América TV)

ÁNGEL DE BRITO CONFIRMÓ EL ROMANCE CLANDESTINO DE GIMENA ACCARDI Y ANDRÉS GIL

Pepe Ochoa: -Mery no sabía cómo zafar. Están ocultando todo lo que todo el mundo sabe.

Ángel de Brito: -Tampoco tienen por qué decir.

Pepe Ochoa: -Pero lo de Gime era algo obvio porque iba a los cumpleaños de todas, estaba metida con todas, todo el tiempo.

Ángel de Brito: -¿Y la limpiaron por lo de Nico Vázquez?

Pepe Ochoa: -La limpiaron por lo que fue pasando con Nico Vázquez, la infidelidad, los cuernos, Cande.

Ángel de Brito: -Se quedaron del lado de Cande.

Pepe Ochoa: -Se quedaron del lado de Cande por las especulaciones del vínculo entre ellos dos.

Ángel de Brito: -Especulaciones no, el vínculo existió.

Pepe Ochoa: -¿Entre quién?

Ángel de Brito: -Entre Andrés Gil y Gimena Accardi. ¿Y sino por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente.

Pepe Ochoa: -Sos la persona que lo está diciendo. Y sí, es un vínculo que existió y duró un tiempo prudencial.

Ángel de Brito: -Después cada uno arregló sus cosas.

Pepe Ochoa: -La relación de Nico y Gimena venía muy mal, pero Andrés también era muy amigo de Nicolás. Andrés y Gime tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido. Cande elige perdonarlo.