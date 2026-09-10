A pocos días de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada, la expectativa creció tanto dentro como fuera de la casa. Mientras los fanáticos siguen cada movimiento de los jugadores, Laura Ubfal sorprendió en el programa La Linterna (Bondi Live) al anticipar detalles sobre lo que podría pasar en la definición del reality.

Durante la charla, la periodista dejó entrever que la final podría estar marcada por un enfrentamiento entre dos de las participantes que lograron llegar hasta esta instancia: Yipio, Solange, Charlotte Caniggia y Luana, ya que el programa se transmitió antes de la gala del miércoles.

Laura Ubfal en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

En medio de la conversación, Ubfal lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Van a quedar dos solas”, lo que generó sorpresa entre sus compañeros y ya que, por primera vez en la historia del reality en Argentina, la definición será protagonizada exclusivamente por dos mujeres.

Leé más:

Filtraron una charla de Solange Abraham con el psicólogo de Gran Hermano: “Si ven que...”

LA FRASE DE LAURA UFBAL QUE HABRÍA SPOILEADO EL FINAL DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

La información no terminó ahí. Ubfal sumó un dato que elevó la expectativa al referirse al vínculo entre las posibles finalistas: “Y dos que se odian. Ay, Dios mío”, deslizó, dejando entrever que el cierre del programa podría convertirse en un verdadero mano a mano.

La revelación generó repercusión inmediata en el estudio. El ex finalista Emma Vich reaccionó al aire: “Ay, van a dejar un versus”, y agregó: “Ay, chicos, primicia total”, reflejando el impacto de la primicia.

Laura Ubfal en LAM (Foto: captura América TV)

Sin embargo, Ubfal reaccionó a tiempo y optó por la cautela ante la insistencia de sus compañeros y aclaró que todavía habrá que esperar para conocer cómo se desarrollará la última etapa del reality y qué decisión tomará la producción. “No, no lo digan porque no sé. Vamos a verlo, contará Santiago, veremos cómo sigue la cosa, pero están pensando cositas”, remarcó la periodista, autodenominada “La G de Gran Hermano”.

Leé más:

Quién se fue de Gran Hermano hoy: todo sobre la gala de eliminación

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.