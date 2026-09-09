Mientras Popstars transita su tercerea semana al aire, rumores sobre el supuesto divismos de una de sus jurados y la salida de dos de los integrantes del elenco ponen en jaque a la producción. En LAM, Ángel de Brito les puso nombre y apellido a estos dos frentes de tormenta.

“Lo que está pasando en Popstars ahora es que está muy complejo el divismo de Ángela Torres”, comentó Pepe Ochoa. “Hoy sonó mi teléfono y me llamó más de una persona sobre este tema, y una es una persona que está ahí siendo parte de todo esto”, agregó.

Sofía Gonet, Valen Rizutti, Juli Poggio y Martín Cirio en Popstars (Foto: gentileza Telefe)

“Me dicen que con Nicki todo bien, que con Charlie García todo bien, que Nico Vázquez es como el papá de la familia; pero que Ángela no se quiere mezclar. Está medio cansada con el tema de las grabaciones”, reveló el panelista.

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“El tema es así: graban como tres horas el capítulo, pero después tienen que hacer todos los copetes. Ángela no quiere, no tiene ganas. De hecho, hoy Agus Rey contó que Martín Cirio se fue a las puteadas y que Valen Rizzuti también renunció a Popstars por cuestiones de arreglos”, agregó Ochoa.

“Cuántas figuras importantes me estás nombrando, todas juntas”, ironizó De Brito, impresionado por las actitudes de los personajes enumerados por su panelista. “Yo te lo nombro, vos dirás”, le respondió Ochoa.

Ángela Torres, Valen Rizzuti y Martín Cirio en Popstars (Foto: gentileza Telefe)

“Valen dijo desde el principio que no quería grabar todos los días, y fue algo acordado, no es que se borró”, señaló Fefe Bongiorno. “Valen había arreglado dos veces, después le fueron cambiando las cuestiones contractuales y no podía cumplir, entonces... Está en Olga”, explicó Ochoa.

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