A seis meses de su polémica salida de La Mañana con Moria, Cinthia Fernández se dedica a trabajar en sus redes sociales, pero en las últimas horas trascendió que adeuda una cifra millonaria de expensas del country donde vive con sus hijas.

“Cinthia no está trabajando en la tele, está de novia con su novio que es abogado. Y ella se dedicó ahora a trabajar y por ahí en el estudio no le están dando dinero”, señaló en SQP, Yanina Latorre.

Foto: Web

“Ella labura mucho con marcas. En el barrio están muy enojados, muy enojados. Acá está toda la lista, y ahí dice ‘unidad funcional 183 Fernández Cintia, 3.752.720, 94. La intimaron, le pidieron, le pidieron... No hay respuesta por ahora. Todavía no la judicializaron”, agregó Latorre con su estilo telegráfico.

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ASEGURAN QUE CINTHIA FERNÁNDEZ DEBE UNA CIFRA MILLONARIA DE EXPENSAS

“Los vecinos piden por favor que toda esta gente empiece a pagar las expensas porque los 20 palos los absorben los otros, Y empiezan a aumentar las expensas de todos”, explicó la conductora, que hizo una observación muy particular sobre la situación de su ex compañera de LAM.

“Recordemos que ella está en juicio con una vecina por el gas pimienta. ¿Se acuerdan que un día se enloqueció y fue ahí les tiró gas pimienta?”, relató la conductora sobre un escándalo que protagonizó la influencer con unos menores de edad que se escabulleron en su terreno y le rompieron la puerta de su casa de una patada.

Foto: captura de pantalla del stream Carnaval.

Yanina consideró también la posibilidad de que Cinthia no pague las expensas por un desacuerdo con el administrador. “Ella es justiciera. (…) Y ahí banco porque cuando a mí me ponen multas en mi barrio, descuento la multa y pago la expensa sola. (…) Pero siguen mandando, mandando, mandando hasta que un día me hincho los huevos, llamo al administrador, lo puteo arriba abajo y me la sacan”, cerró la conductora.

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