Belu Negri, expareja de Tiago PZK, rompió el silencio y se refirió al romance del cantante con La Joaqui. En diálogo con Yanina Latorre en El Observador (107.9), Negri dejó en claro que no tiene ningún tipo de conflicto con la nueva pareja de su ex.

“Yo me enteré ayer del romance entre Tiago y La Joaqui. No estoy molesta, les deseo lo mejor”, afirmó.

La joven fue contundente al explicar su postura: “No, mi amor, yo no soy Luck Ra. A mí no me deben respeto ninguna de las dos personas. Tanto yo como Joaqui no tenemos un vínculo íntimo; si bien trabajamos en la misma empresa y la respeto muchísimo, te digo de corazón que no son temas que me incumban, independiente de que él sea mi expareja”.

Video: El Observador

Qué dijo Belu Negri de la relación de Tiago PZK y La Joaqui

Negri también aclaró que no recibió ningún llamado para avisarle sobre el inicio del romance.

“Creo que ambos merecen disfrutar su soltería como se les cante el o…. Pero no, no me llamaron porque, como te digo, yo no tengo vínculo hoy en día con Tiago. Lo quiero un montón, pero no es un tema que me incumba”, sostuvo.

Belu Negri en Luzu TV.

Yanina Latorre le consultó sobre la relación entre Tiago y Luck Ra, ya que el cuartetero cordobés tildó a Tiago de “examigo” tras enterarse del romance. Negri fue directa: “Cuando yo estaba con Tiago, ellos nunca se juntaron”.

La reacción de Luck Ra al romance de La Joaqui y Tiago PZK

Después de separarse de Luck Ra, La Joaqui comenzó una relación con Tiago PZK. Según contó Yanina Latorre en SQP (América), la pareja decidió hablar con el cuartetero para evitar malos entendidos y le contaron que estaban empezando a salir.

La conductora relató que, en ese momento, La Joaqui estaba atravesando un problema de salud: “Hace dos semanas a ella la internaron por anorexia nerviosa y bajó 10 kilos. No la está pasando bien”.

La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra. Foto; redes Por: Estefania Lisi

Tiago la acompañó durante la internación y, tras ese episodio, ambos se acercaron y compartieron tiempo juntos en Rancho Contento, Cañuelas, junto a amigos, donde se viralizaron fotos de los dos.

A pesar de que la relación es reciente, ambos optaron por ser sinceros con Luck Ra. “Lo primero que hicieron fue llamarlo y contarle que estaban empezando a salir. Luck Ra les dijo ‘hagan lo que quieran, a mí no me importa, a mí se me fue el amor, a mí ella no me importa, yo me quiero divertir’”, relató Latorre. Sin embargo, poco después, el cantante cordobés publicó mensajes en redes sociales que reflejaron su malestar por la situación.