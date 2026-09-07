La guerra entre Luck Ra y La Joaqui se desató con fuerza este fin de semana luego de que los ex rompieran la frágil tregua que mantenían con acusaciones mutuas, y ahora Yanina Latorre contó cómo la cantante se enteró de una fiesta privada con tres mujeres que el cantante mantuvo mientras ella esperaba el avión para volverse a Argentina.

Yanina calificó a Luck Ra de “poco hombre” al contar que él no dejó a La Joaqui en la intimidad del viaje, sino que lo hizo frente a todos sus amigos, generándole un momento aún más terrible que el que relató la cantante. “Ella no tenía ni para el remís. Se fue con la valija sola al aeropuerto y tuvo que llamar a la familia para que le paguen el auto para ir al aeropuerto. No tenía ni 10 euros”, relató en SQP.

La foto de La Joaqui llorando en el aeropuerto de Madrid (Foto: X.com @elejercitodelam)

Latorre relató que La Joaqui decidió bloquear a su ex para evitar reproches cuando se viralizó la foto de ella llorando en el aeropuerto. “Él quedó muy mal parado con que ella se volvió sola, y aparte él la dejó al cuarto día y se fue. No hubo una última charla”, contó la conductora, y aclaró que el cantante le llegó a reprochar a su ex haberle comprado el pasaje de vuelta con antelación.

Leé más:

¡Bomba! Aseguran que Tiago PZK vivió un romance con la mejor amiga de La Joaqui

EL DATO QUE LA JOAQUI DESCUBRIÓ SOBRE LUCK RA MIENTRAS ESPERABA EL AVIÓN Y LA HIZO QUEBRARSE

Tras estas críticas, Yanina reveló por qué la Joaqui fue captada en un ataque de llanto en Barajas. “Cuando ella está en el aeropuerto esperando, empieza a mirar sus mensajes de Instagram, y una chica de la nada, con pruebas, le empieza a escribir. Una chica, digamos… una prostituta le cuenta que él, esos cuatro días que estuvo en Ibiza con los amigos, alquilaron un barco y contrataron tres prostitutas”, relató Latorre.

“Ahí le bajó toda la ficha y le contaron todo lo que hacía, y que él hasta se chapaba a los amigos a cambio de un cigarrillo”, agregó Yanina. “Contrataron tres prostitutas. para el barco, chicas que cobraban. La idea era averiguar el nombre, pero nadie me lo quiere decir porque no la quiere vender a la chica porque es su laburo”, señaló Latorre.

Foto: Instagram (@lajoaqui y @luckra)

“Y la chica, como que le dio lástima, y le quiso avisar a ella que Luck Ra había agarrado un barco y había contratado a tres minas. Que una era ella y que eran tres prostitutas y que se chapaban entre ellos a cambio de cigarrillos”, cerró Yanina.

Leé más:

Yanina Latorre reveló el fogoso fin de semana de La Joaqui y Tiago PZK: “Encerraditos, bomba y bomba”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.