A dos meses de la separación de La Joaqui y Luck Ra, tras dos años de amor, el joven cantante cordobés lanzó un tremendo comunicado en Instagram en el que expuso que su ex estaría iniciando un romance con Tiago PZK, a quien calificó como “un gran ex amigo”.

En ese conflictivo contexto, Moria Casán se hizo eco de la noticia y les dio un picante consejo a los tres cantantes involucrados.

El picante consejo de Moria Casán a La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK

“Parece que La Joaqui y este chico nuevo (Tiago) eran amigos desde antes”, comenzó diciendo la One en La Mañana con Moria, dando cuenta de que el vínculo de la cantante de RKT con Tiago era previo a su romance con Luck Ra y que, tras la ruptura, se intensificó.

De mirada aguda, Casán se permitió darles una sugerencia: “Hay tantos millones de personas y se vienen a agarrar siempre entre los mismos. Amplíen el abanico. Open mind. Abran las piernas y abran el abanico de gente”.

Sin filtro alguno, María Fernanda Callejón disparó: “Me parece que abren más las piernas que el abanico”.

MORIA CASÁN HABLÓ DEL DINERO QUE GENERA ESTE CULEBRÓN

Por otro lado, Moria aseguró que la expareja comercializa su separación en redes sociales y a través de sus canciones.

“Siguen especulando y con las redes, porque tienen una cantidad de fandom y de seguidores, y esto hace billete. No pueden soltar el billete que producen estas historias de amor”, concluyó la diva, con contundencia y determinación.