El fin de semana hubo fuego cruzado entre La Joaqui y Luck Ra. Además de los mensajes que se enviaron mutuamente a través de las redes, hubo terceros que salieron a hablar por ellos. La primera fue Tuli Acosta, mejor amiga del cantante cordobés, y el segundo fue Facu Guarino, íntimo de la artista.

Al ser invitada a PH, Tuli Acosta habló de los rumores que la acusaban de ser la tercera en discordia en la separación de La Joaqui y Luck Ra. “Fue una búsqueda de implantar y divulgar una mentira muy grande”, sostuvo, y explicó que el rumor llegó a tal punto que “ya ni siquiera la palabra nuestra valía”.

La bailarina también contó cuánto la afectó haber sido señalada como “la tercera en discordia”. “No fue un chisme, fue literalmente algo que se hizo, se construyó para justamente atacar mi dignidad y mi honor”, afirmó la mejor amiga del cordobés. A raíz de esto, un amigo de La Joaqui salió a responder.

(Fotos: capturas de Telefé y redes sociales).

EL MENSAJE DEL AMIGO DE LA JOAQUI, CONTRA TULI ACOSTA

A través de sus historias de Instagram, Facu Guarino compartió este fin de semana un descargo donde apuntó directamente contra Tuli Acosta y sus recientes declaraciones. “Me parece bastante inmaduro y nefasto que quieras instalar que hubo una ‘campaña de difamación’ en tu contra”, empezó diciendo.

“Que la gente se entere de las cosas que hiciste no te vuelve mala. Si esas cosas te dejan mal parada, lo que te deja mal parada es haberlas hecho. Vos sabés perfectamente todo lo que hiciste y, sobre todo, todo lo que se calló. Entiendo que sea más fácil hablar de una campaña en tu contra que hacerte cargo de cómo actuaste”, agregó el amigo de La Joaqui.

El descargo en redes del amigo de La Joaqui (Foto: Instagram @facuguarino_)

Por otro lado, escribió: “También me sorprende que nieguen tan rotundamente ciertas cosas cuando nosotros vivimos situaciones completamente distintas. Como las veces que te quedabas a dormir ahí, lo negabas y después terminábamos enterándonos por la empleada de que efectivamente habías dormido ahí, sin mencionar la cantidad de disculpas públicas que mandabas para ir a la tele y negar ciertos acontecimientos, eso deja en evidencia que nunca fueron disculpas, siempre manipulación. El hecho que quieras poner un bozal legal habla de lo mucho que te perjudican las verdades”.

“Y me parece bastante hipócrita hablar ahora de respeto y de cómo se manejaron las cosas públicas cuando, incluso en momentos delicados, subían TikToks completamente innecesarios, como el del cumpleaños de Joaqui diciendo que eran ‘la parej4 perfecta’. Fuimos nosotros quienes la consolamos mientras ella te cuidaba en un estado completamente de ebriedad en su propio festejo o las veces que te festejaba su cumpleaños sorpresa por que no tenías con quien pasarlo”, sumó.

Por último, disparó: “Entiendo que Joaqui haya decidido guardar silencio y respeto muchísimo que lo hiciera. Pero una cosa es guardar silencio y otra es permitir que, aprovechándose de ese silencio, se instale una versión de los hechos que quienes estuvimos cerca sabemos que no fue así. Nadie esperaba una disculpa de parte de ninguno de los dos. A esta altura, sinceramente, ojalá terminen juntos. Al final del día, son tal para cual”.