Luis Ventura fue convocado por SQP para que aporte datos sobre la pelea retro de Moria Casán con Jorge Rial. Si bien el presidente de APTRA cumplió con creces con el pedido sobre su ex jefe y amigo, involucró a Susana Roccasalvo en una anécdota que no le gustó para nada a la conductora de Implacables.

“Jorge estaba prohibido en el canal (América TV) debido a en ese momento había un programa que hacían Carlos Monti y Susana Roccasalvo, que se llamaba Rumores este y ella no quería que, en su territorio, Rial pisara el canal”, recordó Ventura en el ciclo de Yanina Latorre.

Susana Roccasalvo y Luis Ventura (Fotos: capturas América TV Y El Nueve)

“Y Moria fue la generadora que pidió por Rial para que hiciera de mediador en un programa especial donde Moria se juntaba con su ex marido y su marido”, agregó Ventura, sobre el episodio pivotal en la vida de La One que mereció un capítulo en su bio serie.

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Ayer en un momento hice un comentario con respecto a Luis Ventura. No como presidente de Aptra, sino como periodista, porque el viernes terminó su programa refiriéndose a una historia en la yo era la protagonista, y yo como siempre, por WhatsApp”, recordó la conductora.

“Lo que más me preocupó fue que ayer sábado, ahora mañana, veo en los mensajes privados de Instagram que la Negra Capristo me dijo ‘Susana estamos poniendo en el programa de Yanina lo que dijo Luis Ventura de vos’, por eso ayer dije que lo iba a llamar y le mandé un mensaje. Hoy es domingo, y es su día libre, pero Luis me llamó”, agregó.

Fotos: capturas América TV Y El Nueve

“Le dije que la verdad no podía creer lo que había dicho en el cierre de su programa, que está con Marina Calabró, me pidió mil disculpas. Le empecé a relatar la historia. Estaba hablando de hace 30 años, él tenía la versión de Jorge Rial, que estaba prohibido en América, y fue al revés: la que estuve prohibida en América 10 años fui yo, junto con Monti y Lucho Avilés, en el tiempo que él fue una estrella en América”, agregó Susana.

“Le expliqué todo y le empecé a hacer recordar ese tiempo, y dijo ‘Coincido totalmente con vos en lo que estás contando, porque no hay ni un ápice de equivocación, pero siempre supe eso’. Le dije ‘No, jamás pasó’. (…) Le di todas las explicaciones a él, así que me pidió disculpas varias veces, y me prometió que mañana va a contar la historia oficial en su programa. Así que bueno, solucionado el tema, pero fue muy doloroso para mí, porque la historia la dieron vuelta”, cerró Susana.

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