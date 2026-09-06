Gisela Bernal volvió a hablar de uno de los episodios más dolorosos y mediáticos de su vida. Invitada a “Desencriptados”, el ciclo de entrevistas que conduce Rulo Schijman para Infobae, la bailarina se refirió a su extensa relación con Ariel Diwan y al escándalo que se desató por la paternidad de su hijo.

Al recordar cómo comenzó su vínculo con el empresario, Gisela fue contundente y no esquivó la autocrítica. “Él estaba casado y yo estaba con él. Error garrafal de mi vida”, comenzó diciendo la bailarina quien no dudo en contar toda la verdad sobre ese momento específico de su vida.

Luego, contó que el vínculo con el productor duró 4 años pero siempre fue secreto. “No era una pareja abierta en sí misma, porque me parece que la esposa de él nunca se enteró de que tenía una pareja abierta. A él no le importaba nada, básicamente”, afirmó Gisela, sin vueltas.

Ariel Diwan y Gisela Bernal (Foto: Archivo Ciudad.com)

GISELA BERNAL, SOBRE LA PATERNIDAD DE SU HIJO

Durante la entrevista, Gisela Bernal aclaró que cuando quedó embarazada de su hijo se encontraba “soltera” y profundizó sobre la posterior polémica sobre su identidad. Cuando Rulo le preguntó si en algún momento había dudado de que Ariel Diwan fuera el padre del niño, explicó por qué nunca pensó que podía ser una posibilidad.

“No, porque la persona con la que yo estuve no podía tener hijos, que es el papá de mi hijo”, dijo, haciendo referencia a Francisco Delgado, con quien tuvo un vínculo muy largo. “Yo estuve 8 años con el papá de mi hijo, no en pareja formal. Éramos amigos. No creía en la fidelidad en sí misma”, aclaró.

Gisela Bernal mandó al frente a Ariel Diwan (Video: Infobae)

Pero el escándalo comenzó a tomar otra dimensión cuando Diwan decidió realizarse, por su cuenta, un estudio de ADN. Según recordó Bernal, ella nunca tuvo acceso al resultado del análisis.

“Hasta que él vino un día con un ADN que le había hecho por por su cuenta. Yo nunca lo vi a ese resultado. A mí no me lo mostró, me lo dijo nada más. Siempre la culpable yo, pero nadie pensaba que él también salía con dos o más. Él era casado”, disparó la bailarina.

La revelación sobre la paternidad del niño terminó convirtiéndose en uno de los escándalos más resonantes del mundo del espectáculo y, según aseguró Gisela, tuvo profundas consecuencias emocionales para todos los involucrados. “Fue una situación horrible y muy violenta. Fue destructivo a nivel emocional de todas las personas involucradas”, expresó.

Gisela Bernal junto a su hijo (Foto: Instagram @giselabernaloficial)

Ante la pregunta de Rulo sobre cómo había vivido aquella exposición, la bailarina aseguró que no fue algo inesperado. “No fue tan sorpresivo porque a mí ya me había dicho que lo iba a hacer”. Según contó, antes de salir en televisión Ariel le habría lanzado una fuerte advertencia: ‘Si no me das la mitad de la propiedad, voy a la tele y te prendo fuego’”.