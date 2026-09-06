A pocos días de celebrar el primer cumpleaños de Manu, su primer y único hijo, Alejandra Maglietti dio una entrevista en la que habló con emoción sobre cómo vive la maternidad y los cambios que experimentó desde la llegada del pequeño. Feliz con su rol de madre, la panelista también reveló cuáles fueron las primeras palabras que aprendió su bebé.

“Estoy enloquecida, ¡más feliz no puedo ser!“, aseguró Maglietti en una entrevista a Pronto al referirse a esta nueva etapa de su vida. Y agregó: “Para mí es mucho más hermoso de lo que me imaginé que iba a ser”.

La periodista explicó que, si bien la maternidad tiene sus dificultades, también encontró una conexión muy especial con su hijo. “Me parece que es mucho más lindo de lo que alguien alguna vez me contó. Porque me conecto con él, me divierto y aunque no sea sencillo, lo disfruto”, expresó.

Alejandra Maglietti y su hijo Manu (Foto: Instagram @alemaglietti)

LAS PRIMERAS PALABRAS DE MANU, EL HIJO DE ALEJANDRA MAGLIETTI

Entre los cambios que más emocionan a Alejandra Maglietti está el comienzo del lenguaje de su hijo. La panelista contó que Manu empezó a pronunciar sus primeras palabras y reveló cuál es una de las que más ternura le genera.

Alejandra Maglietti y su hijo Manu (Foto: Instagram @alemaglietti)

“Me sorprende que empezó a hablar, a decir sus primeras palabras y me mata cuando se despierta, me mira y me dice: ¡Hola! No lo dice perfecto todavía, me dice ‘oa’, me saluda con la mano y yo me vuelvo loca porque no lo puedo creer. También dice mamá, papá, agua y dos”, reveló la modelo y panelista.

“Cuando va aprendiendo una palabra nueva le empieza a practicar mucho, entonces ya tenía agua y hola y ahora está practicando el dos y esto. Y hay algunas palabras que tratamos de entender qué dice, pero todavía no las descubrimos, no sabemos a qué se refiere”, agregó en la entrevista.