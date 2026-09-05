La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena después de referirse a sus experiencias amorosas y lanzar una llamativa frase que rápidamente fue vinculada con su relación pasada con Luck Ra. Durante su paso por el streaming Luzu TV la cantante habló sobre las infidelidades que sufrió y aseguró que nunca engañó a una pareja.

“Como hago RKT asumen que te voy a engañar con tu papá, pero la verdad es que eso no pasa. De hecho, no tuve un vínculo en el que no me engañen hasta el día de hoy. Yo nunca engañé a nadie. ¿Por qué? Porque no me excita la deslealtad, no porque soy buena”, expresó la cantante.

La Joaqui habló de las infidelidades de sus exparejas en Luzu TV (Foto: captura de streaming)

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y, este sábado, Luck Ra decidió hacer un descargo a través de sus redes sociales: “Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida”, comenzó diciendo el cantante, dejando en claro su postura sobre la relación que mantuvieron.

Luego, apuntó contra la permanente vinculación entre ambos: “Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo”. Y cerró con una contundente reflexión: “Toca digerirlo y seguir, todo pasa”.

El descargo de Luck Ra tras los dichos de la Joaqui sobre las infidelidades de sus exparejas (Foto: Instagram/@luckra).

En la misma publicación, Luck Ra profundizó sobre la separación y aseguró que ambos tomaron caminos diferentes. “Nuestra relación terminó y cada uno después siguió su camino”, escribió. Además, sostuvo que actualmente no está buscando enamorarse: “No busco el amor y tengo mucho que aprender para que algún día ocurra”.

El descargo de Luck Ra tras los dichos de la Joaqui sobre las infidelidades de sus exparejas (Foto: Instagram/@luckra).

En ese sentido, agregó: “Aunque la distancia hoy forme parte de nuestras vidas no va a cambiar lo mucho que aprendí y viví con ella”. Finalmente, remarcó que prefiere quedarse con los buenos recuerdos de la relación y que cada uno pueda continuar con su vida: “Para mí es importante quedarse con el hermoso recuerdo de lo vivido, y que cada uno siga su vida de la forma que más feliz nos haga”.

LOS RUMORES QUE VINCULAN A LA JOAQUI CON TIAGO PZK

El mensaje de Luck Ra también llamó la atención por su referencia a que La Joaqui estaría saliendo con “un ex gran amigo”. Sus palabras se dieron después de que Pochi contara el viernes en Puro Show que existirían rumores de romance entre la cantante y Tiago PZK.

Según relató la panelista en el programa de eltrece, ambos fueron vistos recientemente durante una mañana en el Ecoparque, acompañados por las hijas de La Joaqui. “A mí lo que me cuentan es que hace pocos días se la vio a La Joaqui con Tiago PZK por la mañana y las hijas de ella en el Ecoparque caminando. Supuestamente son amigos, pero hay rumores de que Tiago PZK y La Joaqui estarían juntos”, contó.

La Joaqui en el Ecoparque con sus hijas y Thiago PZK (Foto: captura de eltrece).

Pochi también aportó otro dato que alimentó las versiones sobre un posible vínculo entre los artistas. Según la información que recibió, Tiago PZK habría tenido un gesto especial con La Joaqui y le habría regalado un burro de souvenir, en una referencia a Luck Ra. Además, la panelista aseguró que una mujer que se cruzó con ellos los vio “muy bien” y “muy cómplices” durante el paseo.

La Joaqui en el Ecoparque (Foto: captura de eltrece).

De esta manera, las declaraciones de La Joaqui sobre las infidelidades, el posterior descargo de Luck Ra y los rumores que comenzaron a circular alrededor de Tiago PZK volvieron a poner bajo la lupa la historia de la ex pareja. Por ahora, ninguno de los dos confirmó públicamente una nueva relación, pero las palabras del cantante volvieron a encender la polémica.

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