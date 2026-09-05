Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

Al igual que cada semana, Juana recibirá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en su mesa, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

El domingo 6 de septiembre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a los actores argentinos Patricia Echegoyen y Martín Seefeld, y el bailarín Iñaki Urlezaga.

Los invitados de Juana Viale del domingo 6 de septiembre del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana la influencer e hija de Momi Giardina, Juli Castro, y la jugadora argentina de hockey sobre césped, Juli Castro, tras el triunfo de Las Leonas.

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