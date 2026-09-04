Nacho Viale habló de la salud de Mirtha Legrand tras bajarse a último momento de la grabación de su programa, que saldrá al aire el sábado 5 de septiembre por eltrece.
Este mediodía, la diva tenía que ir a grabar La Noche de Mirtha, pero una fuerte gripe la alejó de la actividad por indicación médica.
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Qué dijo Nacho Viale sobre la salud de Mirtha Legrand
El panelista de Intrusos, Camilo García, habló con Nacho Viale, nieto y productor de la Chiqui, quien confirmó la información.
“Mirtha amaneció con congestión y un poquito de gripe”, dijo Viale.
“El programa lo va a hacer Juana. Grabará un programa atrás de otro”, agregó Nacho.
Paula Varela aportó tranquilidad sobre el cuadro de salud de la diva: contó que el médico le indicó que no fuera a hacer el programa y que actualmente está almorzando con Marcela Tinayre, aunque continúa con un fuerte resfrío.