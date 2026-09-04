En medio de la disputa familiar que la tiene como protagonista, Tini Stoessel decidió hablar y contar su versión sobre el conflicto que mantiene con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

La artista se mensajeó al aire con Ángel de Brito y fue contundente: “Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados”, reveló. La cantante reconoció que atraviesa un momento difícil, pero remarcó: “Estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”.

De Brito aclaró que los mensajes provenían directamente de la artista y no eran interpretaciones personales. “Esto lo dice la propia Tini. No es algo que se me ocurra a mí”, enfatizó el conductor.

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El enfrentamiento familiar se profundizó a partir de una auditoría que Tini le pidió a su padre sobre la administración de su carrera. Según relató De Brito, cuando Alejandro Stoessel le devolvió la información solicitada, la cantante sintió que no era completa y le reclamó que entregara todos los registros de los años de trabajo.

Uno de los puntos de conflicto es el proyecto Futttura. Tini sostiene que “Futttura no es obra de Alejandro Stoessel, que ella escribió cada cosa, que editó cada pantalla y video”, pero el emprendimiento figura a nombre de su padre. Este detalle generó nuevas tensiones entre ambos.

La artista también expresó que durante años sintió que no podía tomar decisiones propias: “Tini siente que no la dejaron ser ni decidir. No podía tener amigas ni amigos. Ella estaba como en la cajita de cristal de los padres que decidían todo y se metían en todo”, relató De Brito. Incluso mencionó que nunca pudo tener un auto propio, mientras que el resto de la familia sí, y que la obligaban a aceptar canjes que ella no quería promocionar en sus redes.

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