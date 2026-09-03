Después de semanas de tensión y distanciamiento, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, se reencontraron con su papá tras dos meses sin verse. La noticia la dio a conocer Nora Colosimo, madre de Wanda, en LAM donde detalló cómo se gestó el acercamiento.

Por la tarde, la periodista Naiara Vecchio había informado: “Wanda Nara propuso en el expediente que Mauro Icardi vea a sus hijas y el jugador de fútbol respondió que hoy no tiene tiempo. Wanda dijo que cene con las nenas y las lleve a terapia y se negó a todo. Sin club y sin ver a sus hijas desde hace dos meses”.

Foto: Instagram @naiaravecchio

Pero para la noche, el futbolista había cambiado su actitud. Según Colosimo, las niñas deseaban volver a ver a Icardi, aunque el conflicto por los pasaportes y la residencia había generado enojo y distancia. Finalmente, las menores decidieron dejar atrás las diferencias y aceptaron compartir una cena con su padre antes de que él emprendiera un nuevo viaje.

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WANDA NARA CAMBIÓ DE ESTRATEGIA CON MAURO ICARDI Y CONSIGUIÓ EL REENCUENTRO CON SUS HIJAS

La propia Nora Colosimo explicó que fue Wanda quien intervino para destrabar la situación. “Wanda habló, lo convenció y llegaron a un acuerdo”, contó en vivo, destacando el papel de su hija para facilitar el reencuentro.

El mensaje llegó en medio del programa, cuando Colosimo interrumpió para compartir la novedad con el conductor Ángel de Brito y el resto del panel. “Finalmente, las nenas se van ahora a cenar con su papá antes de que viaje”, anunció, visiblemente emocionada.

Colosimo también expresó su alegría por la decisión de sus nietas: “Estoy orgullosa de mis nietas”, dijo, valorando que hayan podido superar el enojo y priorizar el vínculo familiar.

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CÓMO FUE EL CONFLICTO DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI POR LOS PASAPORTES DE SUS HIJAS

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi se había agravado tras el robo en la casa de la mediática, donde los delincuentes se llevaron una cartera con documentación y otras pertenencias. Ese episodio obligó a iniciar el trámite para renovar los pasaportes de Francesca e Isabella, trámite que requería la firma de ambos padres.

Icardi se negó a firmar la renovación, argumentando su deseo de que las niñas permanecieran en Italia y su desacuerdo con la mudanza a Estambul. Esta negativa derivó en un conflicto que llegó a la Justicia italiana.

Finalmente, una jueza de ese país resolvió que las menores debían regresar a su hogar junto a su familia argentina y continuar con su escolaridad, en el marco de la disputa por el lugar de residencia.

En medio del conflicto, surgió la existencia de un video grabado dos años atrás durante un episodio en un ascensor, donde se acusaba de manipulación a las niñas, quienes habrían llegado en estado de shock y llorando tras pasar un día fuera de su casa. También se mencionó un chat grupal entre las chicas, su papá y una profesional llamada Matera, aunque la filtración del video y la supuesta intervención de un abogado no fueron confirmadas.

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