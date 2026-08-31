Ana Rosenfeld, Maxi López y Wanda Nara (Fotos. captura eltrece y Instagram @wanda_nara y @officialmaxilopez)

Pese a la tregua con Maxi López, Ana Rosenfeld volvió a referirse a uno de los episodios más polémicos en la historia de la separación del ex futbolista de Wanda Nara. En una entrevista en LAM, la abogada sorprendió al revelar lo que, según su versión, ocurrió la noche del casamiento de la mediática con Mauro Icardi.

Mientras los recién casados seguían celebrando en Buenos Aires, Rosenfeld recibió un llamado inesperado de Wanda. “El día del casamiento de Wanda y Mauro, a eso de la madrugada me llama ella y me dice que fuera hasta Santa Bárbara”, le contó la letrada a Ángel de Brito. El motivo: su exmarido habría logrado ingresar a la casa utilizando un sistema de seguridad que aún no había sido modificado.

“Con la huella, porque todavía Wanda no había cambiado el sistema de seguridad, entró Maxi y se metió a la casa”, aseguró Rosenfeld frente a las cámaras, y recordó que esa acción derivó en una causa judicial. “De ahí tuvo una causa de usurpación por meterse en la noche de bodas”, afirmó Rosenfeld, y detalló que el episodio generó un nuevo conflicto legal entre las partes.

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En ese contexto, la abogada recordó que uno de los abogados de López también fue acusado de intentar forzar la cerradura de la propiedad mientras Wanda había salido a buscar a sus hijos al colegio. La empresaria, por su parte, había denunciado públicamente la situación en redes sociales.

“Lograron ingresar en un barrio privado, en una casa privada, sin ningún aviso, sin ninguna documentación. ¡Esa casa es de mis hijos! Acá tienen las pruebas de la usurpación”, tuiteó en abril de 2015.

Durante la entrevista, Rosenfeld también salió al cruce de algunas declaraciones recientes de Maxi López, quien había participado en el programa PH: Podemos Hablar. La abogada negó que el exfutbolista haya sido denunciado por violencia de género y cuestionó sus dichos sobre el vínculo con sus hijos. “Mintió que él no podía ver a sus hijos y además, nunca fue denunciado por violencia”, sostuvo la letrada.

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