Juan Etchegoyen mostró en el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) las conversaciones que Maxi López habría mantenido con una de sus amantes, Luah Martínez, y Flavia Palmiero quedó impactada en pleno vivo.

En la emisión matutina, el panel analizó en detalle los chats entre el exfutblista y la mujer y la reacción de la conductora no pasó desapercibida. En uno de los fragmentos leídos al aire, Lua le habría escrito a Maxi: “Vi que tenés mujer. Ouch, no sabía”.

Los supuestos chats de Maxi Lopez con una amante (Foto: captura de Ciudad Magazine).

“¿Le dice eso? ¡Qué caradura! Como no va a saber, sabe todo el mundo de este muchacho", comentó Flavia, incómoda con los chats que se mostraron al aire. Luego, el periodista siguió leyendo: “Perdón, pensé que sabías. Si querés podemos dejarla acá”, le habría contestado él y la mujer dudó: “No sé qué decir”.

Flavia Palmiero reaccionó al ver los supuestos chats de Maxi López con una amante (Foto: captura de Ciudad Magazine)

Y él habría insistido: “Lo que sientas. Yo soy un hombre. Podemos charlar siempre las cosas”. La charla siguió con Lua confesando: “Lo único que tengo miedo es a conocerte y que me gustes y qué hago”. “Entiendo lo que decis”, le habría respondido él. Fue en ese momento cuando Flavia Palmiero intervino: “Es casi un Yo, Narciso. Perdóname, pero es un Yo, Narciso”, haciendo referencia al personaje que hace Adrián Suar en su última película.

EL DETALLE DE LOS CHATS Y LA RUTINA DE MAXI LÓPEZ

Entre los mensajes, se destacó el horario en que Maxi López le habría escrito a Luah: “Buen día, bonita”, le mandó a las 7:20 de la mañana. “¿7 de mañana ya arranca con esto?“, comentó Flavia, indignada.

Por su parte, Paula recordó que Maxi recientemente fue padre de su segundo hijo con Daniela Christiansson: “Tiene un hijo recién nacido, quiero decirles”, acotaron en el piso, sorprendidos por la rutina del exjugador.

Flavia Palmiero reaccionó al ver los supuestos chats de Maxi López con una amante (Foto: captura de Ciudad Magazine)

Luah respondió: “Hola, gordi, me arde todo del sol”. Maxi habría contestado: “Uh, qué fiaca eso. Yo arranqué tempranito”. Los panelistas remarcaron que López en ese momento habría estado Suiza. Además, mencionaron que no era la única chica con la que López mantenía este tipo de conversaciones.

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