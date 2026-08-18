Este martes 18 de agosto, Flavia Palmiero volvió a la televisión con el estreno de Nuevo Día, su nuevo programa en Ciudad Magazine. El ciclo comenzó a las 10 de la mañana y marcó una nueva etapa en la extensa trayectoria de la conductora, actriz y referente de la televisión argentina.

El debut se produjo durante la mañana de este martes y convirtió a Palmiero nuevamente en protagonista de un programa diario, esta vez al frente de una propuesta pensada para acompañar a la audiencia durante las primeras horas del día.

La llegada de Nuevo Día había sido anticipada como una de las novedades de la programación de Ciudad Magazine.

La conductora regresa a la pantalla chica con Nuevo Día, por Ciudad Magazine.

Flavia Palmiero regresó a la conducción

El estreno de Nuevo Día representa el regreso de Flavia Palmiero a la conducción televisiva, una faceta que forma parte de su carrera desde hace décadas.

Palmiero construyó una trayectoria particularmente vinculada con el público familiar y con los programas de entretenimiento. Uno de sus mayores hitos fue La ola verde, ciclo infantil que la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina.

Con el paso de los años, además, desarrolló trabajos como actriz, conductora y productora, y participó de distintos formatos televisivos.

Ahora, a los 60 años, vuelve a ponerse al frente de un programa diario con Nuevo Día.

A qué hora se puede ver “Nuevo Día”

El nuevo ciclo de Flavia Palmiero se emite de lunes a viernes desde las 10 de la mañana por Ciudad Magazine.

El programa se suma a la grilla matutina del canal con una propuesta encabezada por Palmiero, quien vuelve a ocupar el rol de conductora después de distintos proyectos vinculados con la televisión, el teatro y otros ámbitos del entretenimiento.

El estreno también se inscribe en una etapa de renovación de la programación de Ciudad Magazine, con nuevas propuestas y figuras al frente de distintos espacios.

La conductora regresa a la pantalla chica con Nuevo Día, por Ciudad Magazine

La expectativa por el regreso de Flavia Palmiero

El regreso de Palmiero generó expectativa especialmente entre quienes la siguen desde sus primeros trabajos en televisión.

La conductora pertenece a una generación de figuras que construyeron una relación muy fuerte con el público desde la pantalla chica y que, con el paso de los años, continuaron reinventándose en diferentes formatos.

En Nuevo Día, Palmiero encara ahora un desafío diferente: acompañar las mañanas de una audiencia adulta desde un formato diario y adaptarse a una televisión en la que las redes sociales y el contenido digital tienen cada vez mayor peso.

El estreno de este martes marca así el comienzo de una nueva etapa para la conductora y para Ciudad Magazine, que incorpora a su programación un ciclo encabezado por una de las figuras históricas del entretenimiento argentino.