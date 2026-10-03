Julieta Poggio volvió a enternecer a sus seguidores con un divertido momento protagonizado por Chimuela, la gata que adoptó hace algunos meses. La ex Gran Hermano compartió un video desde la intimidad de su casa y sorprendió al mostrar cuánto creció su mascota.

En las imágenes, publicadas en blanco y negro, se puede ver a la bailarina sosteniendo a Chimuela en brazos mientras intenta mimarla. Sin embargo, la gata rápidamente se convierte en la verdadera protagonista de la escena.

Lejos de quedarse quieta, Chimuela estira sus patas y comienza a tocarle la cara a Julieta, quien responde con diferentes gestos y risas ante las ocurrencias de su mascota.

Julieta Poggio mostró cuánto creció Chimuela (Video: Instagram)

EL DIVERTIDO VIDEO DE JULIETA POGGIO CON CHIMUELA

La secuencia dejó en evidencia no solo el notable crecimiento de la gata, sino también la relación que construyeron desde que llegó a la vida de la influencer.

Julieta se mostró completamente cómoda con las travesuras de Chimuela y reaccionó con humor mientras la felina continuaba jugando entre sus brazos.

A pocos meses de haberla adoptado, Chimuela está cada vez más grande y se convirtió en una de las compañeras inseparables de Poggio, quien suele compartir distintos momentos de su vida cotidiana con sus seguidores.