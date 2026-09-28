Los tres River de Lali Espósito dejaron un mar de emociones entre sus fans, pero también algunos episodios que van saliendo a la luz con los famosos invitados, como el que revelaron este lunes en Intrusos y que tiene a Sofía “La Reini” Gonet, Juli Poggio y Lola Latorre como protagonistas.

“Estuvieron mal llevadas, maltrataron a la gente de la organización, pedían una ubicación que no tenían”, señaló Rodrigo Lussich. “Iban a campo y pedían que les pongan dos butacas”, agregó Adrián Pallares, antes de revelar que los nombres de la famosas.

Sofía Gonet y Juli Poggio en el recital de Lali (Fotos: X.com @staylvnder)

“Ella tuvieron que bancarse después que las escrachen con este posteo”, explicó Lussich antes de mostrar el posteo en X de una joven que trabaja en la producción del show. “Este rejunto son las que me trataron mal mientras estaba TRABAJANDO: Sofía Gonet, Julieta Poggio, Lola Latorre y su mánager Rocío Díaz”, escribió una usuaria denominada “Info Real Gracie Abrams”.

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ACUSARON A JULI POGGIO, “LA REINI” Y LOLA LATORRE DE MALTRATAR A UNA PRODUCTORA DEL SHOW DE LALI

En los chats que mostraron en Intrusos, se ve a Diaz diciéndole a la productora: “¿Cuándo te tratamos mal? Llegamos y nadie sabía cómo ubicarnos. Si estás laburando de eso, acomodar al público debería de ser una tarea fácil. Como no pudiste resolverlo, una compañera tuya nos acomodó enseguida. No entiendo por qué twitteás algo así cuando es mentira. ¿Que querés generar?”.

La respuesta de la joven no se hizo esperar: “Literal, las que las acomodó fui yo y me hablaron mal cuando me dirigí bien con ustedes. Hasta les había dicho a unas chicas que las estaban molestando con las fotos que paren”.

Los chats entre la productora de Lali y la mánager de juli Poggiop y La Reini (Fotos: X.com / @avaiilable94)

Los chats entre la productora de Lali y la mánager de juli Poggiop y La Reini (Fotos: X.com / @avaiilable94)

“Pero jamás te tratamos mal, al contrario, solo esperamos en las escaleras que nos acomoden. Nunca sucedió eso porque están duplicadas las entradas. Hasta que una compañera tuya vino y nos resolvió la ubicación (una que no se vendía). Jamás se te habló mal”, agregó Rocío, dejando al descubierto errores de la organización en lo referente a los tickets. En los videos de X.com se pudo ver a las jóvenes saltando entre las butacas.

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