El martes 22 de septiembre se realizó la presentación de la nueva edición de MasterChef Celebrity con Wanda Nara como conductora y 24 participantes famosos y desde Ciudad te mostramos los looks de cada uno de los presentes.

Entre las celebridades confirmadas, estuvieron presentes y posaron para nuestras cámaras Lizy Tagliani, Josefina “China” Ansa, Julieta Poggio, Grego Rossello, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Paula Trapani y Luciana Geuna.

Así como también Marta Fort, Pachu Peña, Martín “Campi” Campilongo, Sebastián Presta, Diego Ramos, Alejandro Lerner, Hernán Coronel, Mike Amigorena, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Morena Beltrán.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE MASTERCHEF CELEBRITY

Wanda Nara en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Wanda Nara en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Germán Martitegui, Maru Botana y Damián Betular en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Paula Trapani en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Julieta Poggio en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

La Negra Vernaci en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

La China Ansa en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Alejandro Lerner en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Fede Levrino en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Lola Latorre en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Luck Ra en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Mike Amigorena en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Grego Rossello en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Luciana Geuna en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Sebastián Presta en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Campi en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Karina Mazzocco en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Pachu Peña en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Morena Beltrán en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Diego Ramos en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Hernán Coronel en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Julieta Nair Calvo en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Martita Fort en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Lizy Tagliani en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.