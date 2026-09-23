El martes 22 de septiembre se realizó la presentación de la nueva edición de
MasterChef Celebrity con y 24 participantes famosos y desde Wanda Nara como conductora te mostramos los looks de Ciudad cada uno de los presentes.
Entre las celebridades confirmadas, estuvieron presentes y posaron para nuestras cámaras
Lizy Tagliani, Josefina “China” Ansa, Julieta Poggio, Grego Rossello, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Paula Trapani y Luciana Geuna.
Así como también
Marta Fort, Pachu Peña, Martín “Campi” Campilongo, Sebastián Presta, Diego Ramos, Alejandro Lerner, Hernán Coronel, Mike Amigorena, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Morena Beltrán. LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE MASTERCHEF CELEBRITY
Wanda Nara en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Wanda Nara en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Germán Martitegui, Maru Botana y Damián Betular en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Paula Trapani en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Julieta Poggio en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
La Negra Vernaci en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
La China Ansa en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Alejandro Lerner en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Fede Levrino en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Lola Latorre en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Luck Ra en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Mike Amigorena en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Grego Rossello en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Luciana Geuna en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Sebastián Presta en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Campi en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Karina Mazzocco en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Pachu Peña en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Morena Beltrán en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Diego Ramos en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Hernán Coronel en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Julieta Nair Calvo en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Martita Fort en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Lizy Tagliani en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).
Fotos: Movilpress.