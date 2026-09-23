Después de su paso por Gran Hermano Generación Dorada, Luana Fernández confirmó un nuevo desafío profesional que la llevará directamente al teatro. La exparticipante se incorporará a Sex, el reconocido espectáculo creado por José María Muscari.

La noticia fue anunciada a través de las cuentas oficiales de la obra, donde sorprendieron al revelar que Luana formará parte de la troupe durante todos los domingos de octubre.

LUANA FERNÁNDEZ CUMPLIÓ SU DESEO DE LLEGAR A SEX

La incorporación tiene un detalle particular: luego de abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Fernández había manifestado públicamente sus ganas de sumarse al espectáculo de Muscari.

Finalmente, su deseo se hizo realidad. “La más hot de la casa más famosa llega a SX. Bienvenida a la troupe, Luana Fernández. Todos los domingos de octubre”, anunciaron desde la producción junto a una imagen de la ex Gran Hermano.

Luana Fernández se suma a Sex tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada. Crédito: Instagram

La reacción de Luana no tardó en llegar. Sorprendida por la confirmación, comentó la publicación con un contundente “queeeee”, acompañado por emojis de fuego y caras enamoradas.