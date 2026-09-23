La función de prensa de Visitando al Señor Green se convocó a varios famosos, que al final de la obra se pusieron de pie para ovacionar durante varios minutos a Jorge Suárez y Facundo Arana.

La emoción de la dupla quedó registrada por la cámara de Ciudad, presente en el saludo final, que debieron hacer por duplicado ante el fervor de los plateístas.

Sabrina Garciarena, Natalí Pérez junto a Tomás Rottemberg, Franco Masini, Teté Coustarot, Adrián Pallares, Nacho Sureda, Gustavo Bassani, Julia Calvo, Agustín Sullivan y muchos otros más se deleitaron en el Multiteatro (Corrientes 1285).

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Teté Coustarot en Visitando al Señor Green. (Foto: Movilpress)

Adrián Pallares en Visitando al Señor Green. (Foto: Movilpress)

Julia Calvo en Visitando al Señor Green. (Foto: Movilpress)

Betiana Blum en Visitando al Señor Green. (Foto: Movilpress)

Sabrina Garciarena en Visitando al Señor Green. (Foto: Movilpress)

Natalí Pérez y Tomás Rottemberg en Visitando al Señor Green. (Foto: Movilpress)

Gustavo Bassani en Visitando al Señor Green. (Foto: Movilpress)

Jorge Suárez y Facundo Arana en Visitando al Señor Green. (Foto: Movilpress)

Agustín Sullivan en Visitando al Señor Green. (Foto: Movilpress)

Natalí Pérez en Visitando al Señor Green. (Foto: Movilpress)

Nacho Sureda en Visitando al Señor Green. (Foto: Movilpress)

Valeria Schapira en Visitando al Señor Green. (Foto: Movilpress)

Jorge Suárez y Facundo Arana en Visitando al Señor Green. (Foto: Movilpress)

Facundo Arana en Visitando al Señor Green. (Foto: Movilpress)

Franco Masini en Visitando al Señor Green. (Foto: Movilpress)